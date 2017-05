Skupina The Eagles zažalovala mexický Hotel California

Skupina Eagles. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 4. mája (TASR) - Americká rocková skupina The Eagles zažalovala istý mexický hotel za to, že ťaží z názvu ich najväčšieho hitu. Ubytovacie zariadenie v meste Todos Santos sa totiž volá Hotel California.Daný hotel podľa členov skupiny "" svojich hostí, že ide o miesto, ktoré má súvislosť s The Eagles. V žalobe sa ďalej uvádza, že majitelia hotela hosťom počas pobytu púšťajú "Hotel California" a ďalšie piesne tejto formácie z Los Angeles, informoval v stredu webový server hudobného magazínu Uncut.Podľa zistení magazínu Uncut sa však inkriminované zariadenie, ležiace v štáte Baja California Sur, nazývalo Hotel California už v roku 1950; dlho predtým, než v roku 1976 uzrela svetlo sveta rovnomenná nahrávka skupiny The Eagles. Názov hotela sa medzičasom viackrát zmenil, ale v roku 2001 sa vrátil k pôvodnému názvu.