Skupina venezuelských vojakov začala ´legitímnu vzburu´ proti vláde

Na snímke socha venezuelského politika a generála Simóna Bolívara s maskou na tvári vo farbách národnej vlajky je na námestí v Caracase Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valencia 6. augusta (TASR) - Na vojenskú základňu vo Valencii, treťom najväčšom meste Venezuely, zaútočili dnes, ale vojaci ju ubránili a zadržali niekoľko ľudí. Tvrdí to predseda vládnucej Zjednotenej socialistickej strany Venezuely (PSUV) Diosdado Cabello.napísal Cabello podľa agentúry DPA na Twitteri.Situácia je podľa Cabella pod kontrolou a v iných jednotkách vládne pokoj.Základňa Paramacay je sídlom 41. obrnenej brigády venezuelskej armády (FANB). Valencia leží na severe krajiny v štáte Carabobo.Denník El Nacional uviedol, že v meste bolo počuť aj výbuchy. Do ulíc vyšli malé skupiny občanov, ktorí podporujú rebelujúcich vojakov. Nad základňou krúžili vrtuľníky.V miestnych médiách a sociálnych sieťach sa začali šíriť špekulácie o možnom vojenskom prevrate. Objavil sa aj videozáznam s mužom obklopeným asi 15 ďalšími osobami oblečenými v maskáčoch, ktorý sa predstavil ako kapitán Juan Caguaripano a hovoril o. Zároveň požadovalvypísanie slobodných volieb.Ďalší muži vyhlásili, že v krajine chcú obnoviť demokraciu.Napätie vo Venezuele opäť eskaluje od 30. júla, keď sa konali voľby do tzv. ústavodarného zhromaždenia, ktoré v sobotu odvolalo z funkcie generálnu prokurátorku Luisu Ortegovú Díazovú, Madurovu otvorenú kritičku. Kontroverzný orgán vybavený rozsiahlymi právomocami, ktorého úlohou bude prepracovať venezuelskú ústavu z roku 1999, sa prvýkrát zišiel v piatok.Od apríla prebiehajú vo Venezuele krvavé protivládne protesty, ktoré si doteraz vyžiadali najmenej 120 mŕtvych.