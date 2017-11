Skupinu Škoda Transportation zrejme kúpi Křetínského holding

ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. novembra (TASR) - Českú strojársku skupinu Škoda Transportation podľa českých médií prevezme Energetický a priemyselný holding (EPH) Daniela Křetínského.Škoda Transportation tak nakoniec pravdepodobne nebude mať čínskeho majiteľa. Blízko nákupu stredoeurópskeho lídra v oblasti výroby vlakov sa ocitol Daniel Křetínský so svojím EPH. Rokovania o transakcii sú podľa zdrojov už v záverečnej fáze, tesne pred prevodom kúpnej ceny, ktorá podľa predchádzajúcich informácií predstavuje zhruba 30 miliárd Kč (1,17 miliardy eur). Českému denníku MF DNES to potvrdil dôveryhodný zdroj oboznámený s transakciou.Predaj Škody Transportation mal dlhé mesiace jasného favorita. Bola ním čínska firma CRRC, najväčší výrobca koľajových vozidiel na svete. Podľa čínskych médií mal byť nákup plzenskej firmy pre ambicióznu firmu prvým krokom k prieniku na globálny trh. Po roku špekulácií však Škoda s najväčšou pravdepodobnosťou zamieri do českých rúk.uviedol hovorca Křetínského EPH Daniel Častvaj. Sám Křetínský na otázku nereagoval. "Tieto informácie naša spoločnosť nekomentuje," dodala hovorkyňa Škody Transportation Lubomíra Černá.Dôležitou otázkou zostáva, kto bude peniaze za Škodu Transportation inkasovať. Jej vlastnícka štruktúra totiž dlhodobo vzbudzuje otázky.Hlavné podiely vo firme nepriamo vlastnili Tomáš Krsek, Marek Čmejla a Michal Korecký. Menšiu časť ovládal Jiří Diviš a šesť vrcholných manažérov. Akcie Škodovky vlastnil aj dnešný plzenský 'župan' Josef Bernard (ČSSD). Ten však už pred nástupom do funkcie oznámil, že správu akcií prenechá právnikom a peniaze z dividend odovzdá na charitu.V júli sa objavila informácia, že Čmejla a Diviš, ktorí sú vo Švajčiarsku neprávoplatne odsúdení za podvod a pranie špinavých peňazí v kauze Mosteckej uhoľnej spoločnosti, previedli svoje podiely. Čmejla na manželku Petru Humlovú a Divišov podiel podľa serveru Hlídací pes prevzala spoločnosť DVS Investment Group SA so sídlom vo Švajčiarsku. Zhodou okolností v rovnakej štvrti, kde mal Diviš trvalé bydlisko. Obaja muži tiež odišli z dozornej rady Škody Transportation a Škody Investment.