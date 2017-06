Skúseného Blažeja Vaščáka skúšajú Michalovce

Na snímke v strede Blažej Vaščák ešte v drese Podbrezovej. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 27. júna (TASR) - Účastník futbalovej Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce pracuje na budovaní kádra pre novú sezónu. V týchto dňoch je v klube na skúške skúsený stredopoliar Blažej Vaščák, tréner Anton Šoltis počíta aj s Miroslavom Božokom. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Blažej Vaščák začal sezónu 2016/17 vo farbách Podbrezovej, ale po návrate po zranení achilovky smerovali jeho ďalšie futbalové kroky do druholigovej košickej Lokomotívy a následne do MFK Skalica. Túžba po návrate do najvyššej slovenskej súťaže však bola stále veľká a 33-ročný ofenzívny stredopoliar sa možno stane novou posilou Michaloviec. Tréner Šoltis počíta do stredu poľa aj s Miroslavom Božokom, s ktorým sa vedenie klubu už dohodlo.