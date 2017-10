Skúsený Gionta si chce zahrať na ZOH 2018, sezónu odohrá v AHL

Brian Gionta (uprostred). Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

New York 10. októbra (TASR) - Americký hokejista Brian Gionta sa vracia do súťažného diania. Tridsaťosemročný veterán začal trénovať s tímom Rochester Americans, ktorý je farmou klubu NHL Buffalo Sabres.Skúsený útočník strávil uplynulé tri sezóny v drese "šablí", ktoré viedol ako kapitán. Pred začiatkom aktuálneho ročníka sa nedohodol na kontrakte so žiadnym klubom v NHL, tak prijal ponuku Rochesteru. Hlavným dôvodom, že sa rozhodol pre AHL, je možnosť zahrať si na budúcoročnej zimnej olympiáde v Pjongčangu. Informovala agentúra AP.Vedenie NHL neumožnilo svojim hráčom štartovať na ZOH 2018, do Pjongčangu nepustí ani hokejistov s dvojcestnou zmluvou v NHL pôsobiacich na farmách. Predstavitelia kanadskej a americkej hokejovej federácie však plánujú v súvislosti so ZOH osloviť hráčov, ktorí majú kontrakty v nižších zámorských súťažiach a európskych ligách.Gionta odohral v zámorskej profilige 1006 zápasov s bilanciou 289 gólov a 299 asistencií. V roku 2003 získal v drese New Jersey Devils Stanleyho pohár.