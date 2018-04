Skúšky prototypu bojového obrneného vozidla 8x8 boli ukončené

Vojaci Ozbrojených síl (OS) SR a špecialisti Vojenského technického a skúšobného ústavu (VTSÚ) Záhorie ukončili v týchto dňoch praktickú časť vojenských skúšok prototypu bojového obrneného vozidla 8x8, ktoré je výsledkom slovensko-fínskeho vývoja. Foto: TASR/MO SR Foto: TASR/MO SR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Vojaci Ozbrojených síl (OS) SR a špecialisti Vojenského technického a skúšobného ústavu (VTSÚ) Záhorie ukončili v týchto dňoch praktickú časť vojenských skúšok prototypu bojového obrneného vozidla 8x8, ktoré je výsledkom slovensko-fínskeho vývoja.V najbližšom období by sa mali získané údaje z testov vyhodnocovať a analyzovať, aby sa vytvoril komplexný obraz o operačných a taktických parametroch vozidla.uviedla hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.Praktické skúšky sa konali od 19. marca do 26. apríla, vyvrcholili streleckými skúškami protitankových riadených systémov vozidla.doplnil Igor Dobrovič, riaditeľ Odboru plánovania vyzbrojovania a hospodárskej mobilizácie Ministerstva obrany SR. Jednotlivé testy boli zamerané predovšetkým na overenie všetkých technických parametrov a funkčnosti systémov obrneného vozidla 8x8. Súčasťou boli aj testy vo Fínsku, a to v náročných zimných klimatických podmienkach, kde sa teploty pohybovali do –25 stupňov Celzia.Generálnym zhotoviteľom výskumno-vývojovej úlohy prototypu je slovenská spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence, a.s.