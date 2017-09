Skvelý vstup na šampionáte: Trojica Slovákov je v hliadkach zlatá

Na snímke sprava slovenskí reprezentanti Matej Beňuš, Michal Martikán a Alexander Slafkovský, archívne foto. Foto: TASR-Michal Svítok Foto: TASR-Michal Svítok



Výsledky



hliadky



3xC1m: 1. Slovensko (Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš) 95,44 (0), 2. Veľká Británia (Ryan Westley, David Florence, Adam Burgess) 98,44 (0), 3. Francúzsko (Denis Gargaud Chanut, Martin Thomas, Edem Le Ruyet) 98,72 (2)



Pau 26. septembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta slalomárov na divokej vode vo francúzskom Pau získala slovenská výprava hneď v úvodnej disciplíne zlatú medailu. Postarali sa o ňu singlisti v hliadkach v zložení Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš, a to suverénnym spôsobom. Od druhých Britov ich delili rovné tri sekundy, od tretích Francúzov 3,28 s.Základnou výzvou pre 16 hliadok singlistov bolo v optimálnom slnečnom počasí 19 bránok. Slováci na základe kolektívnej sily a predchádzajúcich úspechov štartovali ako poslední. Pre tých najlepších bolo prvoradé stlačiť čas hlboko pod 100 sekúnd a ako prvým sa tom podarilo Britom. Slovenské trio však časom 95,44 zvalcovalo konkurenciu a v cieli sa po bezchybnej jazde oprávnene radovalo z 10. jubilejnej medaily v tejto disciplíne (9-0-1).Vstup do šampionátu sa vďaka singlsitom podaril tým najlepším spôsobom. Ich štatistiku v histórii podkuli unikátne výsledky. V Pau triumfovali už siedmykrát v nepretržitom rade od roku 2009, a to v rovnakom zložení s Martikánom, Slafkovským a Beňušom. Dovedna sa môžu pochváliť deviatimi titulmi majstrov sveta, jedným bronzom a pri všetkých medailách bol ako jediný Martikán. S obdivuhodnou zbierkou sa stali jedinečným synonymom kolektívnej harmónie v perejách.V historickej štatistike slovenský vodný slalom po hliadkach singlistov navŕšil na MS medailovú zbierku na 54 vzácnych kovov (23-15-16), Michal Martikán si kariérnu bilanciu zaokrúhlil na rovných 20 medailí (13-3-4), Slafkovský sa už môže pochváliť zbierkou 8-1-0 a Beňuš 7-0-1.