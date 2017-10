Skywalk prinesie prechádzku vo výške 82 metrov po lávke UFO

Archívna snímka známej bratislavskej kaviarni UFO na moste SNP. Foto: TASR /Martin Baumann Foto: TASR /Martin Baumann

Bratislava 31. októbra (TASR) – Bratislava bude mať čoskoro novú adrenalínovú atrakciu. Bude ňou skywalk alebo 360-stupňová prechádzka po lávke vyhliadkovej veže UFO na Moste SNP vo výške viac ako 82 metrov a lanovka, teda spustenie sa z lávky reštaurácie na pláž pod mostom rýchlosťou jeden až dva metre za sekundu. Sezóna by sa mala začať v apríli 2018, lístky sa však budú dať zakúpiť už do konca roka 2017.uviedol v utorok na tlačovej besede Lukáš Dobrocký, výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. Tým by sa podľa neho mohla Bratislava a Bratislavský kraj dostať na zoznam destinácií, ktoré sú pre domácich i zahraničných návštevníkov ešte o čosi zaujímavejšie.priblížil zhotoviteľ projektu Henrich Bartovič.Vytvorených je celkovo 30 kotviacich bodov, z toho jeden je hlavný. Pevnosť jedného kotviaceho bodu je 15 kilonewtonov (kN), pričom 1 kN je 100 kilogramov. Pevnosť hlavného kotviaceho bodu je 20 kN. Dĺžka oceľového lana je 74 metrov a pevnosť 37 kN. Platia však zároveň výškové a váhové limity pre záujemcov. Návštevník, ktorý by si chcel vyskúšať adrenalínovú atrakciu, by nemal mať viac ako dva metre a nemal byť ťažší ako 140 kilogramov.Prípravné práce projektu predstavujú 180 hodín a realizačné a montážne práce okolo 320 hodín. Projekt za zhruba 40.000 eur je podporený z Dotačnej schémy Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. Tá je zameraná na rozvoj cestovného ruchu v regióne na rok 2017. Bližšie informácie budú na webe vyhliadkovej veže UFO.