Slabozrakí dostanú softvér: Umožní im tvoriť texty v Braillovom písme

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 4. januára (TASR) - Rok 2018 sa stane jedným z najočakávanejších pre používateľov Braillovho písma od jeho vytvorenia. Pri príležitosti Svetového Braillovho dňa, ktorý pripadá na 4. januára, to uviedol prezident Svetovej rady Braillovho písma v Svetovej slepeckej únii (WBU) Kevin Carey.Ďalej konštatoval, že WBU a Medzinárodná rada pre vzdelávanie osôb so zrakovým postihnutím (ICEVI) spustili softvér Easy Converter Express. Podľa Careyho je jednoduchý na používanie a umožní vyučujúcim a osobám, ktoré pracujú so zrakovo postihnutými deťmi i dospelými, vytvárať texty v Braillovom písme z digitálnych súborov. Softvér je s výnimkou bohatších krajín bezplatný a je k dispozícii na stiahnutie na: www.YourDolphin.com/easyconverter-express, uviedol Carey vo vyhlásení WBU.Carey ďalej informoval, že zariadenie na dynamické zobrazovanie Braillovho písma Orbit 20, ktoré vyvinulo konzorcium členov WBU, sa začalo vyrábať vo väčšom množstve. Zariadenie predstavuje nízkonákladový dynamický systém Braillovho písma, ktorý slúži ako čítačka kníh, umožňuje robiť jednoduché poznámky a funguje ako terminál pre tablety, smartfóny a počítače.Viac informácii na www.transformingbraille.org a www.YourDolphin.comPri príležitosti Svetového Braillovho dňa Carey oznámil, že v tomto roku sa, uviedol.WBU v roku 2001 vyhlásila dátum narodenia Louisa Brailla za Svetový Braillov deň. Podľa WBU dotykové písmo vytvorené Louisom Braillom predstavuje pre zrakovo postihnutých študentov jediný kľúč k vzdelaniu a k budúcej práci.Louis Braille (4. januára 1809 - 6. januára 1852) oslepol ako trojročný nešťastnou náhodou v kožiarskej dielni svojho otca. Ako 12-ročný začal vypracúvať svoj systém písma. Prvú verziu zhotovil v roku 1829; definitívne svoje písmo dokončil v roku 1837.Na Slovensku zrakovo postihnutým ľuďom pomáha Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Život im uľahčuje aj Braillovo písmo, ktoré je základnou súčasťou výučby na špeciálnych základných školách v Bratislave a Levoči.Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN) v Levoči má v špecializovanom knižničnom fonde vyše 5500 titulov zvukových kníh a takmer 2700 titulov kníh v Braillovom písme. Využíva ho približne 2000 čitateľov zo Slovenska i zahraničia. Od roku 2007 majú používatelia SKN k dispozícii on-line digitálnu knižnicu, ktorá obsahuje približne 6000 zvukových kníh a časopisov, informovala knižnica na svojej webovej stránke.Na problémy zrakovo postihnutých ľudí upozorňujú v priebehu roka aj ďalšie dni: posledná aprílová streda je Dňom vodiacich psov, 15. októbra si na celom svete ľudia pripomínajú Medzinárodný deň bielej palice a 13. november, deň narodenia Valentina Haüya, sa pripomína ako Medzinárodný deň nevidiacich.