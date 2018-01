Slafkovský s Dukátovou najlepšími športovcami Slovenskej kanoistiky

Na snímke Alexander Slafkovský a Jana Dukátová sa stali najlepší športovci Slovenskej kanoistiky za rok 2017. Zvíťazili v ankete Kanoista roka 2017. Bratislava, 24. januára 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

ŠPORTOVEC ROKA: Alexander Slafkovský - 1. miesto majstrovstvá Európy Tacen, 2. miesto majstrovstvá sveta Pau, člen zlatej hliadky 3xC1M majstrovstvá sveta Pau, 3. miesto celkové hodnotenie Svetového pohára ICF 2017, rok 2017 ukončil ako svetová jednotka rebríčka ICF



ŠPORTOVKYŇA ROKA: Jana Dukátová – 2. miesto majstrovstvá sveta Pau, 3. miesto celkové hodnotenie Svetového pohára ICF 2017, rok 2017 ukončila ako svetová päťka rebríčka ICF



KATEGÓRIE



KAJAKÁRKA ROKA - SLALOM: Jana Dukátová - 2. miesto majstrovstvá sveta Pau, 3. miesto celkové hodnotenie Svetového pohára ICF 2017, rok 2017 ukončila ako svetová päťka rebríčka ICF



KAJAKÁRKA ROKA - RÝCHLOSŤ: Ivana Mládková - 7. miesto v K1 na 200 m majstrovstvá sveta Račice, 8. miesto v K1 na 500 m majstrovstvá sveta Račice, 8. miesto v K1 na 200 m III. Svetový pohár Belehrad



KANOISTA ROKA - SLALOM: Alexander Slafkovský - 1. miesto majstrovstvá Európy Tacen, 2. miesto majstrovstvá sveta Pau, člen zlatej hliadky 3xC1M majstrovstvá sveta Pau, 3. miesto celkové hodnotenie Svetového pohára ICF 2017, rok 2017 ukončil ako svetová jednotka rebríčka ICF



KANOISTA ROKA – RÝCHLOSŤ: Matej Rusnák - 11. miesto v C1 na 1000 m majstrovstvá sveta Račice, 12. miesto v C1 na 500 m majstrovstvá sveta Račice , 7. miesto v C1 na 5000 m III. Svetový pohár Belehrad



DEBLKANOISTI ROKA: Ladislav a Peter Škantárovci – 2. miesto majstrovstvá sveta Pau, 6. miesto 3xC2M majstrovstvá sveta Pau, 5. miesto celkové hodnotenie Svetového pohára ICF 2017, 9. miesto majstrovstvá Európy Tacen, rok 2017 ukončili ako svetová jednotka rebríčka ICF



KAJAKÁR ROKA - SLALOM: Jakub Grigar – 1. miesto majstrovstvá sveta do 23 rokov Čunovo, 8. miesto majstrovstvá Európy Tacen. 8. miesto celkového hodnotenia ICF 2017, rok 2017 ukončil ako svetová štvorka rebríčka ICF



KAJAKÁR ROKA - RÝCHLOSŤ: Peter Gelle – 2. miesto v K2 na 1000 m (spolu s Adamom Botekom) majstrovstvá sveta Račice, 8. miesto v K1 na 500 m majstrovstvá sveta Račice, 8. miesto v K1 na 1000 m II. Svetový pohár Szeged



KANOISTKA ROKA – SLALOM: Soňa Stanovská – 2. miesto MS junioriek Čunovo, 2. miesto 3xC1Ž MS junioriek Čunovo, 7. miesto ME junioriek Hohenlimburg, 1. miesto 3xC1Ž ME junioriek Hohenlimburg



KANOISTKA ROKA – RÝCHLOSŤ: Lucia Valová - 1. miesto v C1 na 200 m Súťaž olympijských nádejí Račice, 3. miesto v C1 na 1000 m Súťaž olympijských nádejí Račice, 1. miesto v C2 mix na 200 m Európsky olympijský festival mládeže Györ (spolu s Eduardom Strýčkom), 2. v C1 na 200 a 500 m Európsky olympijský festival mládeže Györ, 5. miesto v C1 na 200 m majstrovstvá Európy junioriek Belehrad, 7. miesto v C1 500 m majstrovstvá Európy junioriek Belehrad



TALENT ROKA - SLALOM: Eliška Mintálová – 2. miesto MS junioriek Čunovo, 3. miesto 3xK1Ž MS junioriek Čunovo, 12. miesto ME Hohenlimburg



TALENT ROKA – RÝCHLOSŤ: Csaba Zalka – 3. miesto v K1 na 200 m majstrovstvá sveta juniorov Pitešti, 2. miesto v K1 na 500 m majstrovstvá Európy juniorov Belehrad, 3. miesto v K1 na 200 m majstrovstvá Európy juniorov Belehrad

TRÉNER ROKA - SLALOM: Stanislav Gejdoš – tréner majstra Európy, vicemajstra sveta a svetovej jednotky Alexandra Slafkovského



TRÉNER ROKA - RÝCHLOSŤ: Radovan Šimočko – tréner Petra Gelleho, strieborného medailistu z MS v Račiciach (v K2), vo VŠC Dukla Banská Bystrica v Trenčíne vedie ďalších špičkových reprezentantov (Ľubomír Beňo, Miroslav Zaťko, Martin Jankovec)



MLÁDEŽNÍCKY TRÉNER ROKA - SLALOM: Tomáš Mráz – tréner úspešného kajakára, majstra sveta do 23 rokov Jakuba Grigara talentovaného kanoistu, majstra sveta a majstra Európy do 23 rokov Marka Mirgorodského



MLÁDEŽNÍCKY TRÉNER ROKA - RÝCHLOSŤ: Gejza Vass – tréner mládeže v Kajak canoeclub Šamorín, jeho zverencom je Csaba Zalka, držiteľ bronzovej medaily z juniorských MS, ako aj striebra a bronzu z juniorských ME



VÝKON ROKA – SLALOM: hliadka 3xC1M v zložení Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš - 1. miesto MS Pau (7. víťazstvo na MS v sérii a celkovo pred Slovensko deviate)



VÝKON ROKA – RÝCHLOSŤ: Peter Gelle, Adam Botek – MS Račice, K2 1000m 2. miesto

ROZHODCA ROKA - SLALOM: Renáta Kollárová – dlhoročná rozhodkyňa, ktorá oslávila životné jubileum 50 rokov, druhá v rebríčku aktivity rozhodcov 2017



ROZHODCA ROKA - RÝCHLOSŤ: Martin Bielik – bývalý kajakár, mladý rozhodca z Novák s ambíciou získať licenciu medzinárodného rozhodcu, predseda Kayakcanoeclubu Kanianka



CENA ZA DLHOROČNÝ PRÍNOS - SLALOM Jozef Šoška – jeden z prvých funkcionárov vodného slalomu po osamostatnení Československa, bývalý viceprezident a člen výkonného výboru zväzu vodného slalomu, bývalý reprezentačný tréner v slalome a zjazde, tréner olympionikov Petra a Ľuboša Šoška, predseda klubu Dukla Žilina



CENA ZA DLHOROČNÝ PRÍNOS - RÝCHLOSŤ



Tomáš Grosmann – dlhoročný športový novinár, písaniu a propagácii rýchlostnej kanoistiky sa venuje viac ako štvrťstoročie (ako novinár na MS v tomto športe už v roku 1991 v Paríži), o tomto športe začínal písať na stránkach týždenníka Štart, pokračoval v denníkoch Smena a Šport (od roku 1994 až doteraz)



SIEŇ SLÁVY - SLALOM



Peter Hochschorner st. – otec a tréner jedných z najúspešnejších športovcov Slovenska, štvornásobných olympijských medailistov - dvojičiek Pavla a Petra Hochschornerovcov, medaily z OH: 4 (3 – 0 – 1), z MS: 14 (6 – 4 – 4) a ME: 17 (11 – 3 – 3), spolu 25 (20 – 7 – 8).



SIEŇ SLÁVY – RÝCHLOSŤ



IN MEMORIAM:



Jan Matocha – účastník OH 1948 v Londýne a 1952 v Helsinkách, pretekársku kariéru ukončil v Tatrane Karlova Ves 14 titulmi majstra Československa, dlhoročný tréner v Tatrane Karlova Ves a v Slávii UK Bratislava, k jeho zverencom patril aj Ľubomír Kadnár, desaťročia zasvätil príprave mládeže



Anton Daštinský – dva roky sekretár ústredného výboru Slovenského zväzu telesnej kultúry, prvý sekretár Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky – túto funkciu vykonával dlhé roky, zakladateľ mnohých, doteraz usporadúvaných rýchlostných a slalomových pretekov na Slovensku



Ľubomír Kadnár – bývalý kajakár – olympionik, účastník troch MS a dvoch ME, bývalý dlhoročný predseda Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky (túto funkciu zastával viac ako 20 rokov), vyše 20 rokov predseda vodáckeho Tatrana Karlova Ves, štvrťstoročie riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, spoluzakladateľ SOV



Milan Rosa – bývalý kajakár, reprezentant Československa, dlhoročný funkcionár Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky, tvorca prvých legislatívnych pravidiel a predpisov SZRK, dlhoročný predseda Vodáckeho klubu Dunajčík Bratislava



Vladimír Špaček – bývalý dlhoročný reprezentant Československa v kanoistike - olympionik, bol zakladateľom a prvým trénerom kanoistického oddielu Dukla Trenčín (1970 – 1979)





Bratislava 24. januára (TASR) - Vodní slalomári Alexander Slafkovský a Jana Dukátová sú najlepší športovci Slovenskej kanoistiky za rok 2017. Výsledky ankety v stredu slávnostne vyhlásili počas galavečera v priestoroch bratislavského hotela Gate One. Po prvý raz ocenili najlepších vodných slalomárov a rýchlostných kanoistov spoločne, keďže od januára 2017 fungujú bývalý Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode a Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky pod spoločnou vlajkou.Slafkovský, ktorý triumfoval aj v kategórii Kanoista roka, sa stal vlani v slovinskom Tacene majstrom Európy v C1. Na MS vo francúzskom Pau získal striebro a bol členom zlatej hliadky 3xC1. V celkovom poradí Svetového pohára obsadil tretie miesto a rok zakončil ako svetová jednotka rebríčka ICF.uviedol Slafkovský.Dukátová si odniesla ocenenie aj v kategórii Kanoistka roka. Na svetovom šampionáte vybojovala strieborný kov, v celkovom poradí SP obsadila tretiu priečku a rok zakončila ako svetová pätka. Dukátová začiatkom januára oznámila, že bude matkou. Spolu so svojím dlhoročným priateľom, trénerom a manažérom Róbertom Orokockým očakávajú v júni narodenie prvého potomka.Kajakárom roka medzi slalomármi je majster sveta do 23 rokov Jakub Grígar, kanoistkou roka Soňa Stanovská, najlepšími deblistami sú bratranci Ladislav a Peter Škantárovci.Medzi rýchlostnými kanoistami sa z ocenenia Kajakár roka tešil Peter Gelle. Zverenec trénera Radovana Šimočka zažiaril na MS v Račiciach, kde s Adamom Botekom získal striebro v K2 na 1000 m. V K1 bol na päťstovke ôsmy.povedal Gelle. Kajakárkou roka je Ivana Mládková, ktorá skončila na MS siedma vo finále na 200 m a ôsma na 500 m trati. Medzi singlkanoistami na hladkej vode ocenili Mateja Rusnáka a Luciu Valovú. Titul Talent roka patrí Csabovi Zalkovi, ktorý na vrcholných juniorských podujatiach získal tri medaily - bronz na MS v Pitešti a striebro i bronz na ME v Belehrade.HLAVNÉ KATEGÓRIEŠPECIÁLNE KATEGÓRIE