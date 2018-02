Šláger 43. kola určil nového lídra, olympionici s rozdielnymi pocitmi

Na snímke Michal Krištof. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Košice 5. februára (TASR) - Šláger 43. kola Tipsport ligy medzi HC Košice a HK Nitra zanechal v aktéroch rozdielne dojmy. Zatiaľ čo hostia odchádzali po víťazstve 5:2 spokojní, Košičania mali o čom premýšľať. S rozdielnymi pocitmi sa so svojimi spoluhráčmi rozlúčili aj olympionici oboch tímov.Ofenzíve "oceliarov" budú počas olympiády chýbať Marek Hovorka a Ladislav Nagy. Na ďalekú cestu do Pjongčangu sa nenaladili ideálne, Košičania po matnom výkone ostali na 5. priečke tabuľky.poznamenal kapitán HC Košice Ladislav Nagy. Prehru rozdielom triedy nezvaľoval na virózu, ktorá trápi viacerých hráčov a ani na početné hráčske absencie. S košickým tímom sa pred odchodom na ZOH chcel rozlúčiť v dobrej nálade po víťaznom zápase.dodal útočník, ktorý má v 12-tich zápasoch kalendárneho roka 2018 bilanciu 7 gólov a 9 asistencií.Opačné pocity prežíval nitriansky útočník Michal Krištof. Najproduktívnejší hráč Tipsport ligy sa na olympiádu naladil cenným víťazstvom i gólom, pri ktorom potvrdil korčuliarske prednosti.poznamenal.Nitrania sa po cennom víťazstve a nečakanej prehre Banskej Bystrice v Detve vyhupli na prvé miesto Tipsport ligy. Niečo také bolo ešte na jeseň priam utópiou, tím sa trápil herne i výsledkovo.Nitrianske farby budú v Pjongčangu reprezentovať lídri štatistík celej súťaže. Krištof je s 52 bodmi najproduktívnejší, jeho spoluhráč z útoku Matej Paulovič je s 26 gólmi najlepší strelec. Vo víťaznom ťažení by mladíci radi pokračovali aj v reprezentačnom drese.poznamenal Krištof.