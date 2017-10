Šláger na Old Trafforde rozhodol žolík Martial: Našiel som si pozíci

Na snímke hráč United Anthony Martial (vľavo vpredu) oslavuje so spoluhráčni otvárací gó. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 29. októbra (TASR) - Taktický boj s málom čistých šancí priniesol sobotňajší šláger 10. kola anglickej Premier League medzi futbalistami Manchestru United a Tottenhamu Hotspur (1:0). O triumfe "červených diablov" rozhodol striedajúci útočník Anthony Martial, ktorý v 81. minúte zakončil vydarenú akciu domácich na tri dotyky.Martial sa ukazuje byť tým pravým žolíkom pre United. V prebiehajúcom ročníku strelil už štvrtý gól v pozícii striedajúceho hráča, v tomto ohľade je najlepší v lige. Kľúčovú úlohu pri jeho zásahu zohral Romelu Lukaku, ktorý mu predĺžil vysokú loptu do behu. Francúzsky útočník zamieril presne popri vybiehajúcom brankárovi.pochvaľoval si Martial.Tottenhamu sa na Old Trafforde dlhodobo nedarí, od zrodu Premier League v roku 1992 prehral na tomto štadióne 20-krát. Navyše zverenci trénera Mauricia Pochettina sa museli v šlágri zaobísť bez najlepšieho strelca súťaže Harryho Kanea, ktorý sa zranil v závere minulého ligového zápasu proti Liverpoolu. Šancí sa diváci dočkali až v druhom polčase. Rashfordova dorážka ani Valenciova delovka z hranice šestnástky sa neujali, podobne ako na druhej strane tutovka Alliho, ktorý nedokázal usmerniť do siete Eriksenov pas za obranu. V 79. minúte Lukaku hlavou trafil žrď, napokon rozhodla situácia z 81. minúty.citovala stanica BBC trénera United Joseho Mourinha.ManU tak zostal na druhom mieste ligovej tabuľky. Jeho manchesterský rival City vyhral na pôde West Bromwichu Albion 3:1 a upevnil si vedúcu priečku, na United má päťbodový náskok. Tottenham je tretí s trojbodovou stratou na Mourinhových zverencov.vyhlásil Pochettino.