Šlágrom semifinále MS bude Švédsko - USA, Švajčiari chcú prekvapiť

Program semifinále MS, sobota 19. mája:



15.15 h (Kodaň): Švédsko - USA

19.15 h (Kodaň): Kanada - Švajčiarsko

Kodaň 19. mája (TASR) - Dve konfrontácie zámorskej hokejovej školy s európskou prinesú semifinálové zápasy MS v Dánsku. Nezdolaných Švédov sa na ceste za obhajobou titulu pokúsia zastaviť Američania. Švajčiari sa už vo štvrťfinále postarali o prekvapenie, keď vyradili Fínov a zaskočiť chcú aj Kanadu.Švédi sú zatiaľ stopercentní, z ôsmich zápasov neprehrali ani jeden a naďalej platí, že slovenskí hokejisti sú jediní, kto s nimi doviedol zápas aspoň do predĺženia. Ďaleko od toho neboli vo štvrťfinále ani Lotyši, ktorí predvádzali koncentrovaný výkon, no napokon predsa len odchádzali zdolaní (2:3). Američania budú pre Švédov nemenej ťažkým orieškom, ich sila stúpa každým zápasom. Hoci si v závere základnej skupiny vybrali slabší deň, keď podľahli Fínsku 2:6, vyradením Česka vo štvrťfinále stúplo ich sebavedomie i ambície. Lídrom zámorského tímu je najproduktívnejší hráč šampionátu a kapitán USA Patrick Kane.uviedol obranca Oliver Ekman-Larsson pre švédsky denník Aftonbladet.Švédi túžia zopakovať vlaňajšie majstrovské oslavy z Kolína, k tomu však potrebujú spraviť ďalší krok, ktorým je postup do finále. Američania vyhrali štyri zo šiestich štvrťfinálových zápasov MS za uplynulých šesť rokov, avšak do finále sa ani raz nepozreli. Na väčší úspech než je bronzová medaila čakajú od roku 1960, keď získali svoj druhý a zatiaľ posledný titul majstrov sveta. Od roku 2000 sa Švédsko a USA stretli na MS celkovo desaťkrát. Švédi vyhrali osem zápasov, ten predošlý na MS v základnej skupine v Kolíne vyznel 4:3 pre USA.Kanaďania odohrali s Rusmi zaujímavý a dramatický štvrťfinálový zápas, ktorému nechýbali góly, zápletka ani predĺženie. V ňom rozhodol o kanadskom víťazstve 5:4 a postupe Ryan O'Reilly.poznamenal O'Reilly.Forma Švajčiarov na MS sa postupne zlepšovala, na sile im pridali aj príchody Romana Josiho a Kevina Fialu.citovala stránka iihf.com trénera Švajčiarov Patricka Fischera. Švajčiari už v nedávnej minulosti viackrát Kanaďanov zdolali, z uplynulých desiatich vzájomných zápasov na MS však Kanada vyhrala sedem.