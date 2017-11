Slavia chce pri oslavách 125. výročia vzniku prekvapiť Villarreal

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina



19.00 SK Slavia Praha - FC Villarreal



19.00 Maccabi Tel Aviv - FK Astana



tabuľka:



1. Villarreal 3 1 2 0 5:3 5

2. Slavia Praha 3 1 2 0 4:3 5

3. FK Astana 3 1 1 1 6:4 4

4. Maccabi Tel Aviv 3 0 1 2 0:5 1







B-skupina



19.00 Partizan Belehrad - Skenderbeu Korce



19.00 Young Boys Bern - Dynamo Kyjev



tabuľka:



1. Dynamo Kyjev 3 2 1 0 8:5 7

2. Young Boys Bern 3 0 3 0 4:4 3

3. Partizan Belehrad 3 0 2 1 3:4 2

4. Skenderbeu Korce 3 0 2 1 2:4 2







C-skupina



19.00 Basaksehir Istanbul - TSG 1899 Hoffenheim



19.00 Ludogorec Razgrad - SC Braga



tabuľka:



1. Ludogorec Razgrad 3 2 1 0 4:1 7

2. SC Braga 3 2 0 1 4:4 6

3. TSG 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 5:5 3

4. Basaksehir Istanbul 3 0 1 2 2:5 1



D-skupina



19.00 HNK Rijeka - Austria Viedeň



19.00 AEK Atény - AC Miláno



tabuľka:



1. AC Miláno 3 2 1 0 8:3 7

2. AEK Atény 3 1 2 0 4:3 5

3. HNK Rijeka 3 1 0 2 6:6 3

4. Austria Viedeň 3 0 1 2 4:10 1



E-skupina



19.00 Olympique Lyon - FC Everton



19.00 Apollon Limassol - Atalanta Bergamo



tabuľka:



1. Atalanta Bergamo 3 2 1 0 7:2 7

2. Olympique Lyon 3 1 2 0 4:3 5

3. Apollon Limassol 3 0 2 1 4:6 2

4. Everton 3 0 1 2 3:7 1



F-skupina



19.00 FC Kodaň - FC Zlín



19.00 Lokomotiv Moskva - Šerif Tiraspol



tabuľka:



1. Lokomotiv Moskva 3 1 2 0 4:1 5

2. FC Kodaň 3 0 3 0 1:1 3

3. Šeriff Tiraspol 3 0 3 0 1:1 3

4. FC Zlín 3 0 2 1 1:4 2



G-skupina



21.05 Viktoria Plzeň - FC Lugano



21.05 FCSB Bukurešť - Hapoel Be'er Ševa



tabuľka:



1. FCSB Bukurešť 3 3 0 0 7:2 9

2. FC Lugano 3 1 0 2 5:6 3

3. Viktoria Plzeň 3 1 0 2 5:7 3

4. Hapoel Be'er Ševa 3 1 0 2 4:6 3



H-skupina



21.05 1. FC Kolín - BATE Borisov



21.05 Arsenal Londýn - Crvena Zvezda Belehrad



tabuľka:



1. Arsenal Londýn 3 3 0 0 8:3 9

2. BATE Borisov 3 1 1 1 4:5 4

3. CZ Belehrad 3 1 1 1 2:2 4

4. 1. FC Kolín 3 0 0 3 1:5 0



I-skupina



21.05 RB Salzburg - Konyaspor



21.05 Vitoria Guimaraes - Olympique Marseille



tabuľka:



1. RB Salzburg 3 2 1 0 4:1 7

2. Olympqie Marseille 3 2 0 1 3:2 6

3. Konyaspor 3 1 0 2 2:4 3

4. Vitoria Guimaraes 3 0 1 2 3:5 1



J-skupina



21.05 Hertha Berlín - Zorja Luhansk



21.05 Athletic Bilbao - Östersunds FK



tabuľka:



1. Östersunds FK 3 2 1 0 5:2 7

2. Zorja Luhansk 3 2 0 1 3:3 6

3. Athletic Bilbao 3 0 2 1 2:3 2

4. Hertha Berlín 3 0 1 2 1:3 1



K-skupina



21.05 Lazio Rím - OGC Nice



21.05 Vitesse Arnhem - SV Zulte-Waregem



tabuľka:



1. Lazio Rím 3 3 0 0 8:3 9

2. OGC Nice 3 2 0 1 9:4 6

3. Vitesse Arnhem 3 0 1 2 3:7 1

4. SV Zulte-Waregem 3 0 1 2 2:8 1







L-skupina



21.05 Rosenborg Trondheim - Zenit Petrohrad



21.05 San Sebastian - Vardar Skopje



tabuľka:



1. Zenit Petrohrad 3 3 0 0 11:2 9

2. San Sebastian 3 2 0 1 11:3 6

3. Rosenborg Trondheim 3 1 0 2 4:8 3

4. Vardar Skopje 3 0 0 3 1:14 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) - Kvarteto Zenit Petrohrad, Lazio Rím, Arsenal Londýn a FCSB Bukurešť má po polovici skupinových bojov Európskej ligy UEFA 2017/2018 na konte plný počet deväť bodov a mimoriadne priaznivé vyhliadky na postup do 16-finále.Zo slovenského pohľadu bude v rámci 4. kola súťaže zaujímavý súboj FC Kodaň s FC Zlín. V drese dánskeho majstra má šancu nastúpiť stopér Denis Vavro, jeho krajan a spoluhráč zo stredu poľa Ján Greguš je zranený a minimálne do Vianoc si do lopty nekopne. Na opačnej strane barikády by mohol dostať šancu v základnej jedenástke krajný obranca Róbert Matejov.V prvom zápase na Androvom Štadióne v Olomouci sa pred dvoma týždňami zrodila remíza 1:1. "Doma bude Kodaň silnejšia ako u nás. Mám pocit, že súper prvý zápas trošku podcenil. Teraz to bude iný súboj, pre nás oveľa ťažší. Chceme sa však pobiť o dobrý výsledok, nenecháme im nič zadarmo," povedal vo videorozhovore na webovej stránke Zlína srbský útočník Vukadin Vukadinovič. Vo vyrovnanej skupine ešte všetci živia nádej na postup, okrem FC Kodaň a Šerifu Tiraspol (3 body) aj dvojbodový Zlín, najlepšie je na tom s piatimi bodmi Lokomotiv Moskva.Viktoria Plzeň valcuje v domácej súťaži, v ktorej má po dvanástom kole stopercentnú bilanciu a obrovský jedenásťbodový náskok pred majstrovskou Slaviou Praha a Sigmou Olomouc. Vo štvrtok od 21.05 h sa mužstvo aj s trojlístkom slovenských legionárov Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský, Marek Bakoš predstaví doma proti FC Lugano. So švajčiarskym súperom Viktoria pred dvoma týždňami prekvapujúco prehrala 2:3. V G-skupine kraľuje s deviatimi bodmi FCSB, Lugano, Plzeň a izraelský Hapoel Be'er Ševa nasledujú s tromi bodmi a zvedú dramatický boj o druhú priečku.Pražská Slavia (Jakub Hromada, Miroslav Stoch) i Villarreal sú na čele tabuľky A-skupiny s piatimi bodmi. V Edene na nich čaká vzájomný súboj, ktorého víťaz si zlepší postupové vyhliadky. Slavia sa zároveň chystá na veľkolepé oslavy 125. výročia založenia klubu.uviedol pre klubový web Slavie koučJaroslav Šilhavý, ktorého zverenci remizovali na El Madrigal 2:2.dodal Šilhavý.Prekvapujúci je vývoj v J-skupine. So siedmimi bodmi je jej líder švédsky Östersunds, ktorý vo 4. kole cestuje do Bilbaa. Athletic získal len dva body, ešte horšie je na tom druhý spolufavorit skupiny Hertha Berlín s dvojicou Slovákov Petrom Pekaríkom a Ondrejom Dudom. Tím z nemeckej metropoly s jedným bodom na konte potrebuje bezpodmienečne zabrať naplno doma proti šesťbodovému ukrajinskému Luhansku.Skupinová fáza EL pokračuje 23. novembra piatym kolom a vyvrcholí 7. decembra (6. kolo). Do jarného 16-finále postúpia prvé dva kluby z každej skupiny, tam sa k nim pridá osem tretích mužstiev zo skupín Ligy majstrov. Finále sa bude hrať 16. mája 2018 v Lyone. Jeho víťaz sa automaticky dostane do skupinovej fázy LM 2018/2019.