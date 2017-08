Slavia doplatila v LM na koncovku, Šilhavý: Súper hral skúsene

Na archívnej snímke futbalový tréner Jaroslav Šilhavý. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 24. augusta (TASR) - Skupinová fáza futbalovej Ligy majstrov bude aj v sezóne 2017/18 bez českého zástupcu. Futbalisti SK Slavia Praha nedokázali v stredajšej odvete play off zmazať dvojgólové manko z úvodného zápasu, v odvete play off len remizovali s APOEL Nikózia 0:0.Zverenci Jaroslava Šilhavého herne dominovali, svojho súpera prestrieľali 24:3, ale na bránku vyslali len štyri pokusy.zhodnotil stretnutie kormidelník Slavie."Zošívaní" hrali tvrdo, často na hranici pravidiel. Hra bola tak rozkúskovaná, čo vyhovovalo viac súperovi. Ten sa logicky po výsledku z úvodného zápasu nehrnul do útoku, skôr vyčkával na chybu Slavie.povedal Šilhavý.Stretnutie nedohral slovenský krídelník Miroslav Stoch, v závere prvého polčasu tostal po súboji s Lorenzom Ebeciliom na zemi, cez polčas ešte skúšal, či môže hrať, no nakoniec do druhého dejstva nenastúpil.citoval portál sport.idnes.cz trénera Slavie.Po bezgólovej remíze si skupinovú fázu LM zahrá cyperský zástupca.vyhlásil tréner Nikózie Giorgos Donis. Slavia opäť pohorela v predkolách, už ôsmykrát neprešla cez túto fázu.dodal Šilhavý.