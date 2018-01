Slávia EU získala ďalšiu reprezentantku, vrátila sa Kuciaková

Na snímke v pozadí Miroslava Kuciaková. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. januára (TASR) - Po Dominike Valachovej získal úradujúci majster slovenskej volejbalovej extraligy žien ďalšiu výraznú posilu. Slávia EU Bratislava angažovala 76-násobnú slovenskú reprezentantku Miroslavu Kuciakovú, ktorá v tejto sezóne pôsobila v tíme najvyššej francúzskej súťaže Evreux Volley-Ball.Dvadsaťosemročná prihrávajúca smečiarka sa už zapojila do tréningového procesu Slávie a premiéru v staronovom tíme môže absolvovať v piatok v úvodnom kole nadstavbovej časti na palubovke Volley project UKF Nitra.Kuciaková v Slávii pôsobila dve sezóny (2013-2015), v oboch získala majstrovský titul aj Slovenský pohár a v oboch sa stala víťazkou ankety o najlepšiu hráčku extraligy. Potom jednu sezónu hrala v nemeckej bundeslige v tíme Ladies in Aachen, v minulom ročníku obliekala dres Stella Calais v druhej najvyššej súťaži vo Francúzsku, odkiaľ prestúpila do Evreux. V novom pôsobisku sa jej darilo, bola členkou základnej zostavy, ale za jej odchodom sú finančné problémy klubu, pre ktoré mu vedenie súťaže odrátalo štyri body. V Evreux odohrala 180 cm vysoká Kuciaková 12 v zápasov, v ktorých nazbierala 119 bodov (92 útok, 21 blokov, 6 es) bola 27. najproduktívnejšou hráčkou LNA.povedala pre web Slovenskej volejbalovej federácie Kuciaková, ktorá mala viacero ponúk zo zahraničia aj zo Slovenska.dodala.