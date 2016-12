Slavia Praha angažovala chorvátskeho stredopoliara Alvira

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 30. decembra (TASR) - Vedenie pražskej Slavie získalo v decembri už štvrtú posilu do svojho kádra. Druhý tím tabuľky českej futbalovej ligy dotiahol v piatok príchod chorvátskeho stredopoliara Marka Alvira z NK Domžale, ktorý v minulosti prešiel mládežníckou akadémiou Atletica Madrid.Alvir, ktorý podpísal so "zošívanými" trojročnú zmluvu, sa v pondelok zapojí do zimnej prípravy.uviedol pre klubový web generálny riaditeľ Slavie Martin Krob. Pražania už predtým angažovala obrancu Michaela Lüftnera z Teplíc, brankára Přemysla Kovářa z Varny a ľavého beka Pera Egila Floa z Molde.