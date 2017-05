Slavia Praha získala historicky 18. titul a oslavovala s fanúšikmi

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 28. mája (TASR) - Triumfálna jazda otvoreným autobusom, ohňostroj a bujaré oslavy v nočnej Prahe. Futbalisti Slavie Praha získali v sobotu titul majstra Českej republiky. Spečatili ho v sobotňajšom záverečnom 30. kole najvyššej domácej súťaže, v ktorom zvíťazili nad Zbrojovkou Brno suverénne 4:0.Duel museli pre koncert hudobnej skupiny Rammstein odohrať namiesto svojho domovského stánku v Edene v "azyle" na Strahove, ale ani táto skutočnosť ich neodklonila od majstrovského kurzu."Zošívaní" pridali v ére samostatnosti do zbierky štvrtý titul, prvý od roku 2009. Celkovo je to aj s výhrami v bývalom štáte so Slovákmi pre nich už 18. majstrovský titul. Z trónu zosadili Viktoriu Plzeň, ktorá vyhrala predošlé dva ročníky českej ligy. Plzni nepomohlo ani sobotňajšie domáce víťazstvo 2:0 nad Jihlavou, pod ktoré sa úvodným presným zásahom podpísal slovenský kanonier Marek Bakoš. Jeho tím v konečnom zúčtovaní delili od majstra dva body.V drese pražskej Slavie prispel k zisku titulu aj slovenský reprezentant Dušan Švento, hoci vinou zdravotných problémov odohral v skončenej sezóne len dvanásť ligových zápasov. Slavia sa predstaví v 3. predkole Ligy majstrov 2017/2018 v majstrovskej vetve, Plzeň zasiahne do súťaže v tej istej fáze v nemajstrovskej vetve.citoval portál idnes.cz slová trénera majstra Jaroslava Šilhavého. Kľúčovým momentom duelu sa ukázalo vystriedania zraneného brankára Brna Melichárka v 25. minúte. Ligový debutant Veselý inkasoval krátko nato dva góly z dvoch striel.dodal Šilhavý, ktorého na tlačovej konferencie po vzore anglickej či španielskej ligy jeho zverenci pooblievali vodou a snažili sa ho uniesť a oslavovať.komentoval lodivod klubu, ktorý je v rukách čínskych majiteľov. Únos sa napokon nepodaril a Šilhavý sa venoval ďalej médiám.povedal Šilhavý.uviedol kapitán nového šampióna Jiří Bílek.