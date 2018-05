Slavia stiahla náskok Plzne na šesť bodov, Trpišovský: Zaslúžená výhra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 6. mája (TASR) - Futbalisti Slavie Praha zostali po sobotňajšom víťazstve 2:0 nad Viktoriou Plzeň v hre o český titul. Hosťom stačilo získať v Edene jeden bod k zisku piateho ligového vavrínu, no "zošívaní" po zisku troch bodov stále živia svoju nádej na obhajobu prvenstva z minulej sezóny.V zápase pred viac ako 15-tisíc divákmi sa predstavilo päť slovenských futbalistov. V drese domácich nastúpili Miroslav Stoch s Jakubom Hromadom, v drese Plzne hrali Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský a Marek Bakoš. Od úvodu bola aktívnejšia Slavia a vedenia sa ujala v 16. minúte keď si loptu po rohovom kope a hlavičke Stanislava Tecla tečoval do vlastnej bránky hosťujúci obranca Radim Řezník. Domáci boli počas celého prvého polčasu aktívnejší a vyhrávali zaslúžene. Hneď v úvode druhého dejstva mala Slavia veľkú šancu pridať druhý gól, keď hosťujúci obranca Milan Havel fauloval v šestnástke Tecla. Loptu si na biely bod postavil Stoch, ale jeden z najlepších hráčov na ihrisku neprekonal Kozáčika, ktorý si s jeho strelou poradil.povedal pre klubový web tréner Jindřich Trpišovský. V 58. minúte sa domáci predsa len presadili aj druhýkrát, keď sa po rýchlej akcii dostal Tecl až pred Kozáčika, ktorý nevybehol ideálne a útočník Slavie poľahky zvýšil na 2:0. Domáci boli naďalej lepší, obrana "viktoriánov" musela byť neustále v strehu, Kozáčik viackrát v zápase svoj tím podržal. Plzenčania vážnejšie ohrozili Ondřeja Kolářa v bránke Slavie až v 67. minúte. Havlovi sa podarilo dostať loptu za Kolářov chrbát, ale hlavný rozhodca po konzultácii s videom gól neuznal pre ofsajd. Domáci si do konca stretnutia náskok bezpečne udržali a zaslúžene vyhrali nad hlavným ašpirantom na český titul.vyhlásil Trpišovský.Tréner hostí Pavel Vrba uznal, že Slavia bola lepšia.citoval Vrbu web plzenského klubu.Do konca HET ligy chýbajú posledné tri kolá a Viktoria má na prvom mieste 6-bodový náskok pred druhou Slaviou.dodal Vrba.Zverenci kouča Trpišovského majú pred sebou okrem troch ligových duelov aj stredajší finálový zápas národného pohára, do ktorého sa prebojovali po dlhých šestnástich rokoch. Ich súperom budú hráči Jablonca a lodivod tímu z Edenu verí vo víťazstvo: