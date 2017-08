Slavia v Nikózii prespala úvod, Šilhavý stále verí v postup

Na snímke vpravo slovenský stredopoliar Slavie Miroslav Stoch, vľavo hráč Nikózie Vincius gól v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale APOEL Nikózia - Slavia Praha v Nikózii 15. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nikózia 16. augusta (TASR) - Futbalisti pražskej Slavie katastrofálne vstúpili do utorkového prvého zápasu play off o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2017/2018 proti APOEL Nikózia. Sotva sa stihli zahriať do prevádzkovej teploty a na pôde cyperského súpera už v 10. minúte prehrávali dvojgólovým rozdielom.V ďalšom priebehu hráči úradujúceho českého majstra zdvihli hlavy a prezentovali sa zlepšeným výkonom, ale vytúžený gól sa im streliť nepodarilo. Pred budúcotýždňovou domácou odvetou však napriek prehre 0:2 nehádžu flintu do žita.citoval server idnes.cz trénera "zošívaných" Jaroslava Šilhavého.Dva bleskové góly zanechali na jeho tíme stopu:Premiéru v drese Slavie si odkrútil slovenský krídelník Miroslav Stoch, nová akvizícia z Fenerbahce Istanbul.zhodnotil Šilhavý výkon novej posily. V zápise o stretnutí figuroval aj uzdravený Stochov krajan Jakub Hromada, na ihrisko sa však nedostal.Odveta je na programe v stredu 23. augusta v Prahe.