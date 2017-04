Slávistky vyhrali aj tretie finále a získali 17. majstrovský titul

Na snímke zľava Nikola Pištěláková (Slávia), Romana Hudecová a Simona Cigániková (1. BVK) počas tretieho finálového zápasu vo volejbale žien medzi VK Slávia EU Bratislava - 1. Bratislavský volejbalový klub 22. apríl 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann



finále - 3. zápas:



VK Slávia EU Bratislava - 1. Bratislavský volejbalový klub 3:1 (25, 17, -19, 20)



99 minút, rozhodovali: Kováč, Juráček, 300 divákov



/konečný stav série: 3:0, Slávia získala titul/



zostavy:



Slávia: Szabóová, Töröková, Widermanová, Fričová, Mikšíková, Pištěláková, liberá Doležajová a Grambličková (Šunderlíková, Sedláčková).



1. BVK: Ševariková, Cigániková, Staňková, Hudecová, Candráková, Ovečková, libero Jagodzinská (Maštalírová, Písečná).

Majsterky SR vo volejbale žien:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. apríla (TASR) - Volejbalistky VK Slávia EU Bratislava obhájili titul majsteriek SR. V sobotňajšom treťom súboji finále play off extraligy zdolali mestského rivala 1. BVK 3:1 a v sérii triumfovali jednoznačne 3:0 na zápasy. Slávistky potvrdili dominanciu z predchádzajúcich rokov a získali rekordný sedemnásty majstrovský titul v ére samostatnosti.Úvod prvého setu patril domácim, ktoré rýchlo viedli a po ese Fričovej natiahli svoj náskok na rozdiel šiestich bodov (8:2). Hosťujúce hráčky však zlepšili kombinácie i hru na sieti a v polovici setu sa im podarilo znížiť manko na dva body (16:14). V dramatickej koncovke viedli slávistky 20:17, ale súper vyrovnal na 21:21 a po bloku Candrákovej aj na 24:24. Po úspešnom útoku Sevarikovej mal BVK dokonca setbal, ale obhajkyne trofeje kontrovali troma bodmi za sebou a úvodné dejstvo získali vo svoj prospech po výsledku 27:25.Druhý set mal jednoznačnejší priebeh. Domáce sa opäť rýchlo dostali do vedenia, ale na rozdiel od prvého dejstva si náskok sústredenou hrou udržiavali. Hostky sa nevedeli presadiť proti dobre organizovanej obrane súpera, ich ofenzívna líderka Ševariková zostala vo svojom snažení osamotená. Druhý set vyhrali slávistky 25:17 a v hale Mladosť sa už začali pripravovať majstrovské oslavy.Hráčky BVK však nezložili zbrane a do tretieho setu nastúpili so snahou popasovať sa o výsledok. Na začiatku nepustili súperky do trháku a hrali s nimi vyrovnanú partiu. V polovici setu bolo 11:11 a záver sľuboval drámu. Favoritky síce zaznamenali šnúru 5:1, ale koncovka setu patrila hosťkám. Manko zmazali a sériou šiestich bodov za sebou viedli 24:18. Tretí set napokon vyhrali 25:19 a vynútili si pokračovanie sezóny.Psychologickú výhodu po vyhratom sete zúročili hráčky BVK v úvode štvrtého dejstva. Postupne 8:6, 13:10 i 18:16. Slávistky však vyrovnali na 18:18, v napínavom závere triumfovali 25:20 a mohli oslavovať tretí titul za sebou.2017 Slávia EU Bratislava2016 Slávia EU Bratislava2015 Slávia EU Bratislava2014 Doprastav Bratislava2013 Slávia EU Bratislava2012 Doprastav Bratislava2011 Slávia UK EU Bratislava2010 Slávia UK Bratislava2009 Doprastav Bratislava2008 Slávia UK Bratislava2007 OMS Senica2006 OMS Senica2005 OMS SH Senica2004 Slávia UK Bratislava2003 Slávia UK Bratislava2002 Slávia UK Bratislava2001 Slávia UK Bratislava2000 Slávia UK Bratislava1999 Slávia UK Bratislava1998 Slávia UK Bratislava1997 S.P.A.S.A. Žilina1996 S.P.A.S.A. Žilina1995 Slávia UK Bratislava1994 Slávia UK Bratislava1993 Slávia UK Bratislava