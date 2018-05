Slávnosť jari v Hniezdnom zviditeľní kultúru a tradície Spišiakov

8 obcí si zmeria sily v zaujímavých disciplínach

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) - V nedeľu, 6.5.2018, už šiestykrát nezisková organizácia Obnova kultúrnych tradícií usporiada v Nestville Parku v obci Hniezdne folklórne podujatie pod názvom Slávnosť jari a Furmanské preteky.Cieľom podujatia je priblížiť a ukázať mladej generácii jedinečnosť a autentickosť ľudového umenia, ktoré predkovia odovzdávajú z generácie na generáciu. Keďže sa s touto akciou spája aj oficiálne otvorenie turistickej sezóny na severnom Spiši, súčasťou bude stavanie „mája“, ako symbolu jari a prebúdzajúcej sa prírody.Súčasťou pútavého programu bude súťaž deviatich slovenských dedín, ktoré budú bojovať o finančnú odmenu na výstavbu detského ihriska. Všetky disciplíny sa nesú v duchu tradícií našich predkov.Obce Hniezdne, Jarabina, Čirč, Kamienka, Vyšné Ružbachy, Nižné Ružbachy, Lacková a mesto Stará Ľubovňa tak budú zápoliť vo varení Nestville gulášu, v čo najpútavejšom predstavení obce a prezentácii remesiel i folklóru. Hlasovať za svojho víťaza môže každý návštevník.„Sme nesmierne radi, že sa nám vďaka tomuto podujatiu podarí priblížiť , nie len Spišiakom, naše tradície. Slováci sú veľkí patrioti a folklór sa v posledných rokov dostáva opäť do popredia a na popularite stúpa i u mladšej generácie,“ poznamenal Mgr. Marcel Kandrik, riaditeľ OKT.O výbornú náladu sa postarajú skupiny, ako je Hrdza, niekoľko miestnych folklórnych súborov, či ľudový umelecký súbor PUĽS, ktorého členkou je aj finalistka folklórnej súťaže Zem Spieva Martina Ťasková Kanošová .„Vystúpenia s PUĽSom sú mojou srdcovou záležitosťou. Na blížiace sa Slávnosti jari, ktoré odzrkadlia krásy Spiša sa veľmi teším. S týmto krajom sa mi spájajú krásne spomienky. Prvé uznanlivé slová som totiž z úst poroty Zem Spieva počula počas prvého kastingu tejto šou práve v Starej Ľubovni,“ prezradila folkloristka, ktorú porotcovia tohtoročnej Zem spieva nazvali speváckym zjavom a ozdobou súťaže.V Nestville Parku sa na celosvetovej úrovni bude pokračovať aj v tradícii Furmanských pretekov, ktoré i vďaka spolupráci s Asociáciou furmanov Slovenska už pravidelne do tohto podujatia vnášajú napínavé dobrodružstvo a množstvo nezabudnuteľných momentov.Zúčastnia sa ich najsilnejšie ťažné kone Slovenska. Ich úlohou bude ukázať furmanskú „drinu“ a kone aj inak, ako iba pri jazdení. Budete tak môcť obdivovať rýchlosť, obratnosť, presnosť a poslušnosť i okamžité reakcie koní v niekoľkých súťažných disciplínach. Víťazné kone a ich furmani budú vecne aj finančne odmenení.Počas podujatia Slávnosť jari si prídu na svoje i milovníci pravých slovenských produktov. Budú môcť ochutnať a zakúpiť si tie najkvalitnejšie, najvoňavejšie a najčerstvejšie výrobky od domáceho pečiva, cez mäsové, mliečne, syrové či včelie výrobky až ku grilovaným pstruhom.Tradičný trh prebieha pod záštitou organizácie Združenie Spiš, ktorého cieľom je predovšetkým propagácia a podpora regionálnych výrobcov potravinárskych špecialít. Keďže sa podujatie koná v areáli, kde sa nachádza jedna z najmodernejších rafinérií na výrobu liehu, v rámci podujatia môžete tiež nahliadnuť do expozície liehovarníctva a tradičných ľudových remesiel.Počas prvej májovej nedele sa naši najmenší rozhodne nudiť nebudú. Podujatie je totiž každoročne spestrené zaujímavým detským programom v spolupráci s čokoládovým kráľovstvom Nestville Chocolate a ovocnými šťavami Fruxi Fresh. Pohľady nie len detských očí určite upúta i najväčší prútený košík na Slovensku, ktorý predstaví obec Lacková.Bohatým programom vhodným pre všetkých sa nezisková organizácia Obnova kultúrnych tradícií snaží o spojenie tradícií a folklóru na jednej strane, so súčasnou modernou dobou na druhej strane. Nezabudnuteľnú atmosféru a prežite príjemného dňa ponúkajú Slávnosti jari a Furmanské preteky 6. mája v Nestville Parku.