Slávnosti Nitra, milá Nitra prinesú kultúrne i duchovné podujatia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 17. júna (TASR) – Začiatok júla bude v Nitre patriť celomestským slávnostiam Nitra, milá Nitra, ktoré od 3. do 5. júla prinesú množstvo kultúrnych i duchovných podujatí. Program otvorí konferencia venovaná cyrilo-metodskému dedičstvu a vernisáž výstavy sochárky Ľudmily Cvengrošovej v Ponitrianskom múzeu.Ako informoval nitriansky primátor Jozef Dvonč, v prvý deň slávností sa na Svätoplukovom námestí začne dvojdňový Nitriansky jarmok, podujatie Živo na korze i Pivné slávnosti, ktoré potrvajú do 5. júla. Kultúrnu a duchovnú časť podujatia otvorí v Divadle Andreja Bagara predstavenie muzikálu Povolanie pápež a večer sa bude na Svätoplukovom námestí konať koncert skupiny Gladiator.Na druhý deň, 4. júla, budú pokračovať slávnosti pri Kostole sv. Michala v Dražovciach, kde sa hneď ráno začne Cyrilo-metodské putovanie po stopách svätého Cyrila a Metoda, ktoré bude smerovať po historických pamiatkach cez Zobor až do Nitry. Popoludní sa na Nitrianskom hrade začne historický festival ranostredovekého života Pribinova Nitrawa.uviedol Dvonč.Posledný deň slávností Nitra, milá Nitra otvorí tradičná Cyrilo-metodská národná púť.povedal Dvonč.Podvečer sa začne medzinárodné folklórne podujatie Slavica festival a trojdňové slávnosti zakončí program s hercami a spevákmi s názvom Slovenka na námestí.dodal Dvonč.