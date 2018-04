Slávnostne ocenili najlepších záchranárov roka 2017

Najlepší záchranári z celého Slovenska spoločne s hrdinami laických záchranných akcií sa stretli v stredu v priestoroch historickej budovy Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, kde sa už po 12. raz konalo slávnostné podujatie Zlatý záchranársky kríž. Foto: HaZZ Foto: HaZZ

Bratislava 18. apríla (TASR) - Najlepší záchranári z celého Slovenska spoločne s hrdinami laických záchranných akcií sa stretli v stredu v priestoroch historickej budovy Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, kde sa už po 12. raz konalo slávnostné podujatie Zlatý záchranársky kríž. Jeho poslaním je oceniť výnimočné, profesionálne zvládnuté zásahy hasičov, zdravotníkov, policajtov a iných zložiek integrovaného záchranného systému, dobrovoľníkov aj profesionálov, ako aj obetavé činy prvej pomoci laikov – detí aj dospelých.Ocenenie v kategórii Záchranársky čin laickej verejnosti získal Karol Levánsky, ktorý v júli minulého roka z vodného toku Malý Dunaj zachránil dve topiace sa deti a jednu dospelú osobu. Svojou obetavou, odvážnou a záslužnou činnosťou sa mu v priebehu niekoľkých minút podarilo zachrániť tri ľudské životy.Čestné uznanie si v tejto kategórii odniesla Natália Benčeková, mládežníčka Červeného kríža, ktorá počas návštevy obchodného centra poskytla umelé dýchanie trojmesačnému bábätku, ktoré nečakane prestalo dýchať. Po niekoľkých cykloch sa jej bábätko podarilo priviesť k životu, pričom jeho životné funkcie kontrolovala až do príchodu zdravotníkov.Tento rok sa na Zlatom záchranárskom kríži už po tretí raz udeľovalo aj ocenenie v kategórii Záchranársky čin laickej verejnosti – deti. Získala ho Ester Forróová z Trenčína, ktorej mama dostala 13. novembra 2017 cievnu mozgovú príhodu. Päťročná Ester dokázala záchranárom na tiesňovej linke opísať celú situáciu, uviedla správne bydlisko a zachránila život nielen svojej mame, ale aj svojmu bratovi v brušku. Jej mama bola v čase udalosti v 34. týždni tehotenstva.V kategórii Záchranársky čin profesionálov jednotlivcov bol ocenený nstržm. Vladimír Farský, ktorý sa koncom februára počas výkonu hliadkovej služby stal svedkom dopravnej nehody, následkom ktorej sa havarované vozidlo s posádkou prevrátilo do potoka. S pomocou ďalších svedkov sa mu podarilo zo zatopeného vozidla vyslobodiť dve osoby, ktorým svojím činom zachránil život.Čestné uznanie v tejto kategórii získal nstržm. Gergő Horváth, ktorý 25. júla v čase svojho služobného voľna spozoroval čelnú zrážku dvoch osobných vozidiel pred križovatkou cesty R1 smerom na Košice – Šacu. Z oboch havarovaných vozidiel vyslobodil celkom tri dospelé osoby a dve deti a dozeral na ne až do príchodu záchranných zložiek.Ocenenie v kategórii Záchranársky čin profesionálneho kolektívu sa tento rok nieslo v smutnom duchu, prítomní si na podujatí pripomenuli tragický pád vrtuľníka v priestoroch leteckej základne generálplukovníka Jána Ambruša. Začal sa boj o život pilota Petra Bubelínyho, operátora techniky Mariána Mikulca, riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove Radoslava Lacka a veliteľa družstva Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove Petra Todora. Pri tomto nešťastí, žiaľ, boj o život prehrali dvaja skúsení hasiči – Radoslav Lacko a Peter Todor. Vďaka enormnej snahe všetkých záchranárov sa podarilo zachrániť zvyšné dva ľudské životy. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Hasičskej a záchrannej služby letiska, príslušníci Leteckej pátracej a záchrannej služby, lekári a záchranári posádok záchrannej zdravotnej služby sa podieľali na záchrane.Cenu za výnimočný prínos získal prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý. Čestné uznanie v kategórii Cena Rescue report za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu získal Marcel Greguš, zástupca riaditeľa expozitúry Stred NPZJ NAKA.TASR informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ.