SLEDUJEME:Západným Slovenskom sa prehnali búrky, hasiči sa nezastavili

Z dôvodu silných prívalových dažďov zasahujú hasiči v Trnavskom kraji

V okrese Trnava zvýšil SHMÚ výstrahu pred povodňami na najvyšší stupeň

Menšie problémy s vodou mali aj obyvatelia Hodžovej ulice, kde voda zaliala križovatku Spojovacia – Hodžova. "Problémy sme mali nahlásené aj z materskej školy na Biovetskej ulici, kde v areáli stojí voda, no nie je to také akútne," skonštatoval Varga.Prietrž sa začala krátko popoludní. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Nitra výstrahu tretieho stupňa, ktorá platila do 15. hodiny. V súčasnosti platí do 17. hodiny výstraha druhého stupňa. Úhrny zrážok môžu dosiahnuť 30 až 50 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 20 až 25 metrov za sekundu.Hasiči v Trnavskom kraji, zasiahnutom silnými búrkami s prívalovým dažďom, majú plné ruky práce a to najmä v Dunajskej Strede, Senici a Galante, kde hasiči asistujú pri 90 výjazdoch. "Do dvoch najpostihnutejších krajov prichádzajú na pomoc dobrovoľní hasiči, príslušníci zo záchranných brigád HaZZ a hasiči z iných krajov," uviedla Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru ."Ide najmä o odčerpávanie vody zo zatopených cestných komunikácií, rodinných domov, pivníc, dvorov a záhrad, v niekoľkých prípadoch hasiči zasahujú aj pri odstraňovaní popadaných stromov," informovala TASR Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).Hasiči zasahovali tiež v Senici, Skalici, Hlohovci a Galante.Silné prívalové dažde sa v okresoch Senica a Skalica napriek ich intenzite obišli zatiaľ bez vážnejších následkov. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Júlia Kedrová.Profesionálni hasiči museli zasahovať doteraz iba v jedinom prípade. „Hasiči vykonali do týchto chvíľ iba jeden výjazd, keď museli uvoľniť cestu medzi obcami Jablonica a Cerová. Na cestnú komunikáciu spadol strom v blízkosti železničnej trate a cesta bola istý čas neprejazdná. Udalosť sa obišla bez zranení a materiálnych škôd,“ uviedla hovorkyňa.V ďalších dvoch prípadoch zasahovali dobrovoľné jednotky HaZZ.V okrese Trnava zvýšil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu pred prívalovými povodňami na najvyšší, 3. stupeň. Výstraha platí do 21.00 h.

Hydrologické výstrahy SHMÚ, 6. júna 2018.

Foto: SHMÚ

V Dunajskej Strede je pre povodeň vyhlásená mimoriadna situácia

V ďalších okresoch juhozápadného Slovenska platí do 20.00 h hydrologická výstraha 2. stupňa.Do 20.00 h platí tiež pre oblasť juhozápadu zvýšená výstraha pred búrkami 2. stupňa, v ostatných častiach západného a prevažnej časti stredného Slovenska je do 20.00 h vyhlásená výstraha 1. stupňa.Prívalové dažde spôsobili vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. tretí stupeň povodňovej aktivity v Dunajskej Strede (od 17.00 h). Hasiči vykonali doteraz viac ako 90 výjazdov, z čoho 90 percent sa realizovalo práve v Dunajskej Strede. Pri desiatkach z nich stále zasahujú, pomáha i mesto.Ako sa pre TASR vyjadril primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos, "prívalové dažde nám robili veľké problémy s tým, že cesty boli zaplavené". Primátor uviedol, že medzitým sa už nadbytočná voda dostala do kanalizácie, ktorá ju bola schopná odčerpávať. Momentálne rieši mesto problémy so zaplavenými pivnicami, s nižšie položenými miestami, preto zasahujú hasiči aj dobrovoľní hasiči a pomáhajú i technické služby mesta. "My sme tiež v teréne a pomáhame kde môžeme," dodal Hájos.Martin Krajčovič z Hasičského a záchranného zboru v Trnave informoval, že ešte nie sú k dispozícii výsledné počty zásahov, momentálne kontrolujú, či vyslali všetky jednotky, nakoľko obyvatelia, čo zaplavené priestory nahlasovali, išli do poradovníka. Boli hlásené najmä zaplavené pivnice, suterény budov, výťahové šachty a zaplavené autá na cestách. Voda sa stále odčerpáva i z ciest a odstraňujú sa popadané stromy. "My sme prioritne tam, kde je ohrozený majetok a kde hrozia nejaké škody," dodal Krajčovič.