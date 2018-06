Sliačania: Premiér o obchvate Zvolena nemá dosť informácií

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sliač 5. júna (TASR) - Obyvatelia mesta Sliač a členovia občianskeho združenia Obyvatelia pre Sliač sa cítia byť dotknutí slovami premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktoré na adresu primátora tohto kúpeľného mesta vyslovil na nedávnom stretnutí so zástupcami Iniciatívy stredné Slovensko. Podľa zástupcov združenia premiér zrejme nemá k dispozícii všetky relevantné informácie o pripravovanom projekte. Pellegrini v súvislosti s napojením južnej strany stredného Slovenska s východom upozornil, že nebude tolerovať správanie sa niektorých samospráv.skonštatoval pred časom Pellegrini. Vláda podľa jeho slov jasne trvá na severnom obchvate.uviedol pre TASR predseda občianskeho združenia Obyvatelia pre Sliač Bohumír Tarnoci.pripomenul.Podľa Tarnociho Národná diaľničná spoločnosť už aj vypísala súťaž na projektovú dokumentáciu za 2,53 milióna eur, hoci Sliačania trvajú na tom, že bola porušená platná legislatíva.podotkol.Podľa neho existuje iný, logickejší variant, ktorý má svoj pôvod v 90. rokoch a to je prieťah Lučeneckou cestou s vybudovaním obslužných komunikácií. Tento projekt by podľa Tarnociho pre mesto Zvolen znamenal podstatne viac, než výstavba obchvatu severným variantom, ktorý by bol na spomínaných betónových pilieroch, pretože by musel križovať cesty, rieku, železnicu a zničil by nezanedbateľnú časť prírody a v neposlednom rade by ohrozil jedinečné liečivé prírodné vody a žriedlový plyn, čo by malo dopad nielen pre obyvateľov Sliača, ale pre celé Slovensko.upozornil.