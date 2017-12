Sloboda zvierat:Pes má z delobuchov stres, majiteľ by ho nemal opustiť

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. decembra (TASR) – Majitelia psov by podľa odborníkov nemali podceniť silvestrovskú noc. Zvuk pyrotechniky ich domácim miláčikom spôsobuje stres, pretože počujú mnohonásobne silnejšie ako človek.radí predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová. Tých z dvora treba na chvíľu prichýliť do domu. Psov by na Silvestra nenechávala osamote. Stres z hluku totiž zvládajú lepšie v prítomnosti človeka. O polnoci sa s nimi možno schovať na toaletu či kúpeľne, kde je to zväčša lepšie odhlučnené. Intenzitu zvuku pomôže zmierniť i vata v ušiach. Ak majitelia predsa len nechajú psov osamote, mali by nahlas zapnúť rádio či televízor. Zvieratá sa tak pripravia na zvuky zvonku.Po utišujúcich liekoch treba siahať až v prípade, ak je pesPredsedníčka Slobody zvierat by sa tomu inak vyhla. Lieky možno dostať vo forme tabliet či lieku, majiteľom poradí veterinárny lekár. Vhodné je ich podať v predvečer Silvestra a na druhý deň ráno, na obed a večer.Vôdzku by majitelia mali mať zabezpečenú. Niektoré psy vlani takto ušli, v bratislavskom útulku Slobody zvierat tak dočasne vždy pribudne niekoľko nových členov.V hlavnom meste však od novembra minulého roka platí všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom zakázali používanie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 aj na Silvestra. Ide o pyrotechniku, ktorá je dostupná voľne v predaji, napríklad delobuchy či svetlice. Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika.dodala Dugovičová.