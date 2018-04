Sloboda zvierat volá SOS: Potrebuje vakcíny proti kotercovému kašľu

Ilustračné foto. Foto: TASR Ilustračné foto. Foto: TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) – V útulku Slobody zvierat v Bratislave hrozí epidémia kotercového kašľa - vírusového ochorenia dýchacích ciest, ktoré sa prenáša najmä medzi psami vo veľkých skupinách. Organizácia sa preto obracia na dobrovoľných darcov s prosbou o príspevok na zakúpenie vakcín.informovala Kristína Devínska zo Slobody zvierat.dodala. Cena jednej vakcíny je osem eur.Sloboda zvierat oslovila svojich priaznivcov, darcov s prosbou o pomoc.upozornila Devínska.Poukázala pri tom na to, že ochorenie na kotercový kašeľ trvá približne dva týždne, no môže vyústiť do vážnych komplikácií, ako je napríklad zápal pľúc.zdôraznila.Darcovia a prispievatelia získajú viac informácií na webe i profile Slobody zvierat na sociálnej sieti.