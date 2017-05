Slobodný výber učebníc pre školy a učiteľov neprešiel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Školy a učitelia nedostanú možnosť vybrať si učebnice podľa vlastného uváženia. Plénum Národnej rady (NR) SR dnes totiž nepodporilo návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení od SaS, ktorý mal takúto slobodu zaviesť.Slovenským školám podľa liberálov, ako jedným z mála v Európe, chýba možnosť nakupovať učebnice podľa vlastného výberu.vysvetľoval poslanec Branislav Gröhling (SaS).Podľa jeho slov je otvorený trh s učebnicami overený model, ktorý bezproblémovo funguje v mnohých krajinách.tvrdil Gröhling. Je totiž presvedčený, že slobodný výber učebníc je prvý krok k tomu, aby v budúcnosti mohli školy inovovať vzdelávanie a využívať nové metódy a prístupy.Gröhling poukazoval aj na to, že mnohým školám nestačia iba schválené učebnice, ktoré ministerstvo prepláca.dodal Gröhling.Plénum neposunulo do druhého čítania ani novelu školského zákona od SaS, ktorá mala zlúčiť pozície výchovného a kariérového poradcu do funkcie školského poradcu. Právna norma mala jasne definovať jeho kompetencie a definovať náplň kariérového poradenstva.