Slová politológa: Bez Merkelovej vláda nebude

Súčasná premiérka Angela Merkelová počas prvej a jedinej predvolebnej televíznej debate, v ktorej sa stretla so svojím vyzývateľom sociálnym demokratom Martinom Schulzom pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 24. septembra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Banská Bystrica 22. septembra (TASR) - V nedeľňajších voľbách do nemeckého Spolkového snemu určite zvíťazia konzervatívci z bloku CDU/CSU kancelárky Angely Merkelovej. V rozhovore pre TASR to uviedol Marek Lenč z Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.V prieskumoch CDU/CSU od marca až donedávna rástla, avšak približne pred troma týždňami začala jej popularita klesať z 38 percent na 35-36 percent.zdôraznil Lenč. Podľa neho je to aj vďaka tomu, že do celoštátneho parlamentu sa po prvý raz dostane aj pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorej predpovedá vo voľbách zisk na úrovni 11-12 percent.povedal Lenč.Do úvahy prichádzajú podľa Lenča tri varianty. Z nich by si Merkelová pravdepodobne vybrala koalíciu s liberálmi z FDP, avšak takéto zoskupenie nemusí získať dostatok percent. V tom prípade by mohla vzniknúťktorá dostala názov podľa čierno-žlto-zelenej kombinácie vlajky karibského štátu, teda zostava CDU/CSU-FDP-Zelení.poznamenal analytik.Tretím variantom je pokračovanie súčasnej veľkej koalície konzervatívcov z CDU/CSU a socialistov z SPD, ktoré Lenč nazvalSPD však podľa neho môže odmietnuť štvrtú veľkú koalíciu v povojnovej histórii Nemecka, keďže partnerstvo s CDU ju počas predchádzajúcich rokovSocialistom na čele s bývalým predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom hrozí, že by vo voľbách nemuseli získať ani 20 percent, čo by bol ešte horší výsledok než pred štyrmi rokmi, kedy dosiahli takmer 26 percent. SPD by sa potom už zrejme bez Schulza na čele rozhodla o vnútornú obrodu v opozícii, mieni Lenč.