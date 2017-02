Slováci budú investovať do energetiky na Kube

Na snímke modré auto prechádza okolo vládnej budovy s kubánskoua vlajkou Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. februára (TASR) - Realizácia projektov slovenskými firmami na Kube by mohla priniesť prácu stovkám ľudí v energetickom priemysle na Slovensku. Vyplýva to z rokovania ministra financií SR Petra Kažimíra s kubánskym ministrom energetiky a baníctva Alfredom López Valdésom, ktorým Kažimír ukončil svoju služobnú cestu na Kube. Informoval o tom dnes tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.Ministri navštívili tepelnú elektráreň Felton, ktorá potrebuje po minuloročnej havárii kompletnú opravu 1. bloku. Ide o jednu z najväčších elektrárni na východe Kuby s výkonom 500 megawattov a takmer 800 zamestnancami. Opravu bude realizovať slovenská firma PPA Controll, ktorá podpísala s kubánskou stranou memorandum o rekonštrukcii 1. bloku elektrárne.povedal v tejto súvislosti Kažimír.Okrem opravy tejto elektrárne by sa mali na Kube podľa MF realizovať ďalšie energetické projekty. Ide napríklad o projekt spoločnosti WorldWood, s.r.o., na postavenie dvoch bioelektrární na báze spracovania odpadu z inváznej dreviny. Rokovania o ňom sú ukončené a v súčasnosti sa dolaďujú podmienky výkupných cien energie.Návšteva Kažimíra v Kubánskej republike prispela podľa rezortu financií aj k prieniku firmy Proxenta, ktorá chce investovať v oblasti potravinárstva, ako aj spoločnosti AZC, ktorá má záujem o investovanie v oblasti obnoviteľných energetických zdrojov.