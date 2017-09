Slováci budú môcť študovať na prestížnej univerzite v Berkeley

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Francisco 22. septembra (TASR) - Už od budúceho kalendárneho roka budú môcť slovenskí doktorandi alebo mladí vedeckí pracovníci zo Žilinskej univerzity študovať na jednej z najprestížnejších verejných škôl na svete - na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Memorandum o porozumení, ktoré to umožňuje, dnes podpísali podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Peter Pellegrini (Smer-SD), prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity Jozef Ristvej a dekan Fakulty strojárstva Kalifornskej univerzity Shankar Sastry.Rektorka Kalifornskej univerzity Carol Christová sa už teraz na študentov zo Slovenska teší.uviedla.Podpredseda vlády považuje podpis memoranda za veľký úspech ako pre Slovensko tak i pre samotnú Žilinskú univerzitu.uviedol Peter Pellegrini.Ako ďalej spresnil, slovenských študentov bude financovať jeho úrad.dodal.Prorektor Žilinskej univerzity spresnil, že partneri podpísali strategické partnerstvo s Technickou fakultou americkej univerzity.povedal Ristvej. Zároveň dodal, že maximálny počet študentov v rámci programu sú štyria doktorandi alebo mladí vedeckí pracovníci.vyhlásil. Americkí študenti sa podľa neho na Slovensko zatiaľ nechystajú, takýto výmenný pobyt plánujú neskôr v rámci programu Erasmus plus.Profesorka elektrického inžinierstva a IT Ruzena Bajcsyová označila univerzitu pre Slovákov za vynikajúce miesto, ktoré im otvorí nové možnosti.konštatovala. Podpis memoranda mal pre ňu špeciálny význam, keďže sama má slovenské korene. V roku 1933 sa narodila v židovskej rodine Kučerových v Bratislave, kde neskôr aj študovala na Technickej univerzite.Aby sa študenti mali kam po štúdiu vracať, to už je podľa slovenského prezidenta Andreja Kisku úloha pre politikov.uviedol po podpise memoranda Kiska. Zároveň dodal, že študenti budú radi študovať na Slovensku, ak tam budú kvalitné vysoké školy.Devätnásťročný Michael Greer študuje na americkej univerzite ekonómiu a históriu. Jeho otec je Američan, matka pochádza zo Slovenska, kde žijú ešte stále jeho starí rodičia, za ktorými každý rok chodieva.povedal, pričom vyzdvihol najmä úroveň profesorov a množstvo možností, ktoré mu štúdium ponúka.