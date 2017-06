Slováci budú v semifinále chýbať, z druhého miesta idú ďalej Nemci

Na snímke slovenskí reprezentanti ďakujú divákom po výhre 3:0 nad Švédskom v zápase A-skupiny ME futbalistov do 21 rokov Slovensko - Švédsko 22. júna 2017 v Lubline. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

C-skupina:



Taliansko - Nemecko 1:0 (1:0)

Gól: 31. Bernardeschi



Česko - Dánsko 2:4 (1:2)

Góly: 27. Schick, 54. Chorý - 23. Andersen, 35. a 73. Zohore, 90.+1 Ingvartsen



Konečná tabuľka C-skupiny:



1. Taliansko 3 2 0 1 4:3 6*

2. Nemecko 3 2 0 1 5:1 6*

3. Dánsko 3 1 0 2 4:7 3

4. Česko 3 1 0 2 5:7 3

(*-postup do semifinále)



Krakov 24. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti nepostúpili do semifinále majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v Poľsku. Z hry o medaily ich vyradili výsledky sobotňajších záverečných zápasov C-skupiny. Taliani zdolali Nemcov 1:0 a pri prehre Čechov s Dánmi 2:4 tento výsledok stačil obom tímom na postup do vyraďovačky. Taliani vyhrali skupinu a Nemci postúpili ako najlepší tím z druhých miest vďaka lepšiemu skóre ako Slovensko a Portugalsko.Zverenci trénera Pavla Hapala boli pred vyvrcholením skupinovej fázy na pozícii najlepšieho tímu z druhých miest všetkých skupín. "Sokolíci" v A-skupine skončili za víťazným sedembodovým Anglickom druhí so 6 bodmi a skóre 6:3. Z pozície najlepšieho druhého však Slovensko zosadilo Nemecko, ktoré v C-skupine nazbieralo rovnaký počet 6 bodov, ale ďalej ho posunulo lepšie skóre 5:1. V semifinále sa stretnú Španieli s Talianmi, resp. Angličania s Nemeckom.Sobotňajší program C-skupiny ešte mohol situáciu poriadne zamotať, v postupovej hre boli stále v najvýhodnejšej pozícii Nemci a spolu s nimi aj Česi i Taliani. "Squadra azzura" sa po polhodine hry vyšvihla na priebežné prvé miesto v tabuľke, keď chybu nemeckej defenzívy využil Federico Bernardeschi. V ďalšom priebehu už gól nepadol a ako sa napokon ukázalo, obom tímom napokon tento výsledok stačil na semifinálovú účasť.Česi prehrávali s Dánmi od 23. minúty - Lucas Andersen sa šikovne otočil v šestnástke a poslal svoj tím do vedenia. Už o štyri minúty neskôr síce vyrovnal Patrik Schick, Kenneth Zohore ale ešte pred prestávkou zvýšil na 2:1 pre Dánov. Šance českého tímu na postup oživil presnou hlavičkou v 54. minúte Tomáš Chorý, no Zohore svojim druhým zásahom a Ingvartsen rozhodli o triumfe svojho tímu. Česi tak obsadili v skupine až poslednú štvrtú priečku.