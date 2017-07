Slováci by mohli od zamestnávateľov dostávať poukaz do výšky 500 eur na dovolenku

Príspevok až do 55% z celkovej sumy

BRATISLAVA 12. júla - Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pripravilo súbor opatrení, ktoré by mohli podporiť cestovný ruch na Slovensku.Okrem väčšej marketingovej podpory Slovenska alebo zmien v daniach chce rezort dopravy rokovať aj o zavedení rekreačných poukážok. Zamestnávatelia by vďaka nim mohli za zvýhodnených podmienok dať svojim zamestnancom poukaz do výšky 500 eur na dovolenku strávenú na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa MDV Karolína Ducká.„Cestovný ruch je pre veľa obcí aj mikroregiónov jediným významným zamestnávateľom aj investorom a myslíme si, že si zaslúži väčšiu podporu,“ povedal štátny tajomník rezortu Peter Ďurček.Hlavným argumentom rezortu dopravy pri tomto kroku je snaha podporiť domáci cestovný ruch a zvýšiť záujem Slovákov o dovolenku vo vlastnej krajine. V súčasnosti 67 % Slovákov dovolenkuje v zahraničí. Podobný systém rekreačných poukážok majú aj v Maďarsku, Taliansku či Francúzsku.V prípade, ak sa podarí nájsť dostatočnú podporu na zavedenie rekreačných poukážok tak, ako ich rezort dopravy navrhuje, umožní systém zamestnávateľovi, aby svojim pracovníkom prispel na dovolenku na území Slovenska až 55 % z celkovej maximálnej sumy 500 eur. Tieto náklady by boli daňovým nákladom a neplatili by sa z neho dane ani odvody.Zvyšných 45 percent by si doplatil samotný zamestnanec tak, ako je to dnes napríklad pri stravných lístkoch. Na základe skúseností zo zahraničia ministerstvo predpokladá, že príjmy zo spotreby v súvislosti s poukážkami sú dvoj- až trojnásobné v porovnaní s celkovou sumou investovanou do poukážok a systém by tak mohol generovať dodatočné benefity.Rezort dopravy tiež navrhuje zvýšiť rozpočet v kapitole na podporu cestovného ruchu z viac ako sedem miliónov na vyše desať miliónov eur. „Takisto chceme zvýšiť rozsah podpory cyklodopravy a inštitucionálne posilniť kapacity ministerstva v tejto oblasti,“ povedala Ducká.Rezort dopravy zároveň rokuje spoločne s ministerstvom zahraničných vecí o uľahčení vízového procesu, ktorý je potrebný pre vycestovanie do Ruska.„Navrhujeme tiež otvoriť rokovania o skrátení dĺžky odpisovania hmotného investičného majetku pre subjekty v cestovnom ruchu a spolu s ministerstvom financií a samosprávou chceme rokovať aj o viazaní výnosu daní z ubytovania na spätné použitie podpory cestovného v cestovnom ruchu,“ uzavrela Ducká.