Slováci by nemali byť medzi obeťami útoku v Istanbule

Bratislava 1. januára (TASR) - Z informácií, ktoré má v súčasnosti k dispozícii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR nevyplýva, že by medzi obeťami krvavého útoku v tureckom Istanbule boli aj Slováci. Počet obetí útoku v jednom z nočných klubov v tureckej metropole medzitým stúpol na 39.informoval hovorca slovenského rezortu diplomacie Peter Stano. Dodal, že turecké úrady stále pracujú na identifikácii totožnosti obetí.doplnil Stano.Bilancia obetí dnešného útoku na nočný klub v tureckom Istanbule stúpla na 39 mŕtvych a najmenej 69 zranených, z ktorých sú štyri osoby v kritickom stave. Uviedol to turecký minister vnútra Süleyman Soylu.Medzi mŕtvymi je najmenej 16 cudzincov, spresnil minister bez poskytnutia informácií o ich národnosti. Päť obetí vyšetrovatelia identifikovali ako tureckých občanov, kým príslušné úrady sa stále usilujú zistiť totožnosť 18 obetí.Útočník, ktorý v preoblečení za Santu Clausa vtrhol do podniku Reina nachádzajúceho sa vo štvrti Ortaköy a spustil paľbu zo strelnej zbrane, je stále na úteku, potvrdil pre miestne médiá Soylu. Akcia na dolapenie tohto páchateľa pokračuje.Útočník, ktorý v preoblečení za Santu Clausa vtrhol do podniku Reina nachádzajúceho sa vo štvrti Ortaköy a spustil paľbu zo strelnej zbrane, je stále na úteku, potvrdil pre miestne médiá Soylu. Akcia na chytenie tohto páchateľa pokračuje.