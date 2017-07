Slováci cestujúci do Chorvátska by sa mali informovať o cestách

Foto: www.odpadnes.sk Foto: www.odpadnes.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júla (TASR) - Slováci by si mali cestou do Chorvátska preveriť aktuálne informácie o priechodnosti ciest či výnimočných situáciách. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) na svojom webe.Ak by sa Slováci ocitli v kritických situáciách, ako sú požiare, mali by sa obrátiť na slovenské veľvyslanectvo v Záhrebe, to je v kontakte s hasičskými zbormi, policajnými hliadkami, ale i s mnohými slovenskými turistami.Situáciu na cestách si možno podľa MZV preveriť na stránkach: www.hac.hr, resp. www.hak.hr, duzs.hr/novosti/, prípadne na tel. č.: 00385 72 777 777.