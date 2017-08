Slováci dĺžia na poistnom viac ako 56 miliónov eur

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 31. augusta (TASR) – Slováci dlhujú zdravotným poisťovniam za minulý rok viac ako 56 miliónov eur. Vyplýva to z údajov ročných zúčtovaní poistného, ktoré doteraz svojim klientom zaslali zdravotné poisťovne. Nedoplatky má vyše 291.000 ľudí.Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) poslala výkaz o nedoplatkoch takmer 183.000 poistencom vo výške 34,9 milióna eur.povedal pre TASR Matej Štepianský, PR hovorca tejto zdravotnej poisťovne. Nedoplatky za minulý rok má v Union zdravotnej poisťovni viac ako 31.000 ľudí vo výške 9,5 milióna eur.Preplatky za vlaňajšok evidujú zdravotné poisťovne u vyše 508.000 ľudí a predstavuje viac ako 42 miliónov eur. Uhrádzané sú na bankový účet alebo cez poštovú poukážku.uviedla hovorkyňa Viktória Vasilenková. Ide celkovo o 29,5 milióna eur. Dôvera vypočítala v ročnom zúčtovaní poistného preplatky vo výške 12 miliónov eur, a to 122.000 poistencom.povedala hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.Zúčtovanie musia zdravotné poisťovne urobiť do 30. septembra 2015, v prípade osôb s odkladom podania daňového priznania sa termín posúva o mesiac neskôr. Posielajú ich napríklad podnikateľom či samoplatiteľom.