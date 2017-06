Slováci dokonali zlatý hetrik: Sme majstri sveta v hokejbale

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Slovensko - Kanada 6:4 (3:2, 1:2, 2:0)



Góly: 1. Martinusík (Rampáček, Titka), 1. Hrivnák (Maděra), 8. Oravec (Bujdák, Hrivnák), 29. Rampáček (Titka, Kollár), 44. Svitana (Bujdák, Oravec), 45. Hrivnák (Oravec, Svitana) – 8. Laurencelle (Martel, B. Yetman), 9. Martel (Escott, Du. Kelly), 27. Martel (Azevedo, Laurencelle), 28. Power (O'Keefe, Dy. Kelly)



Rozhodcovia: M. Škrobák - P. Škrobák, 4150 divákov.



zostava SR: Petrík (Mišovec) – Minárik, Káčer, Titka, Blahút, Bujdák, Zelenka, Tupý, Dejneka – Rampáček, Martinusík, Kollár - Hrivnák, Maděra, Oravec - Teplický, Svitana, Beniač - Božík, Piják, Slovák - Škultéty, Lipták.



zostava Kanady: Barlow – Azevedo, Babij, Fortier, Kastas, Marshall, O'Keefe, Szolga, Wild, B. Yetman – D'Abadie, Dentremont, Escott, Gingera, Du. Kelly, Dy. Kelly, Laurencelle, Marchuk, Martel, Merasty, Power, Reid, N. Yetman.

1. SLOVENSKO



2. Kanada



3. Česko



4. Grécko



5. USA



6. Portugalsko



7. Švajčiarsko



8. India



9. Fínsko



10. Taliansko

Pardubice 10. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti zvíťazili vo finále MS v Pardubiciach nad Kanadou 6:4 a získali tretí titul majstra sveta v rade za sebou. O víťazstve rozhodli dvomi gólmi v tretej tretine, do ktorej tímy vstúpili za nerozhodného stavu 4:4. Gólovo sa zaskvel Michal Hrivnák, autor dvoch presných zásahov.Zápas začali Slováci výborne. Už po 19 sekundách si vymenil loptičku Martinusík s Rampáčkom a prvý menovaný prekonal Barlowa strelou švihom. Na konci prvej minúty viedli Slováci už 2:0, keď kanadský brankár najskôr vyrazil dve strely slovenských hráčov, ale dorážka Hrivnáka už zapadla za jeho chrbát. Vo ôsmej minúte hrali Slováci presilovku a Oravec v nej bombou z pravého kruhu zvýšil už na rozdiel troch gólov.Aj Kanaďanom však stačila iba necelá minúta na to, aby počas nej strelili dva góly. Najskôr prekonal Petríka Laurencelle a o 30 sekúnd neskôr bombou z ľavej strany aj Martel. Na góly bohatá prvá tretina priniesla v závere ďalšie šance Kanaďanov, Petríka v dvoch prípadoch zachránila žŕdka. V druhej časti hry Kanaďania dokonali obrat, keď najskôr v presilovke vyrovnal Martel a o 49 sekúnd neskôr dostal javorové listy po prvý raz do vedenia Power. Aj Slováci však dokázali rýchlo odpovedať a už o necelé dve minúty po štvrtom góle Kanady vyrovnal Rampáček. Ten istý hráč mohol dostať Slovensko do vedenia na začiatku tretej tretiny, jeho dorážka však skončila iba na pravej žrdi. V závere zápasu mali Slováci príležitosť dvojnásobnej presilovky, ale gól padol až pri hre 5 proti 4. Od modrej čiary napriahol Svitana a rozhodol o tom, že Slovensko získalo tretí titul svetového šampióna za sebou.Česko - Grécko 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)USA – Portugalsko 8:2 (0:0, 3:1, 5:1) o 7. miesto:India – Švajčiarsko 0:5 kontumačne o 9. miesto:Fínsko – Taliansko 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)