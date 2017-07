Slováci finišujú s prípravou, na záver majú dvojzápas s Maďarskom

Na snímke tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie mužov Ivan Rude Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie mužov Ivan Rude Foto: TASR - Martin Baumann





nominácia Slovenska na predkvalifikáciu MS 2019:



Mário Ihring (Orlandina Basket/Tal.), Šimon Krajčovič, Martin Bachan (obaja BK Levickí Patrioti), Dalibor Hlivák (VŠEMvs Karlovka Bratislava), Stanislav Baldovský, Richard Körner, Peter Sedmák (všetci KB Košice), Jaroslav Musil (BC Prievidza), Andre Jones, Milan Žiak (obaja bez klubovej príslušnosti), Michael Fusek (Spirou Charleroi/Belg.), Michal Baťka (BK Inter Bratislava)

Bratislava 25. júla (TASR) – Slovenská basketbalová reprezentácia finišuje s prípravou na predkvalifikáciu majstrovstiev sveta 2019 v Číne (2. – 19. augusta). Na zverencov Ivana Rudeža čaká ešte pred ostrým štartom dvojzápas proti Maďarsku (26. a 27. júla).Slovenský tím absolvoval doteraz dva prípravne bloky, počas ktorých odohral prípravné stretnutia proti Macedónsku (89:74) a jeden predčasne ukončený po inzultácii rozhodcu) a Kosovu (61:69 a 75:73). Rudež pracoval v tomto období s realizačným tímom najmä na zostavení finálnej dvanástky hráčov, ktorá bude bojovať v predkvalifikácii. Cieľom bolo tiež budovanie tímovej chémie a zapracovanie amerického rozohrávača Andreho Jonesa, od začiatku júla držiteľa slovenského pasu."Tento týždeň vstupujeme do štvrtého týždňa prípravy. Máme za sebou prvé štyri prípravné zápasy, v ktorých sme si vyskúšali rôzne herné situácie. V čase, čo zostáva do ostrých predkvalifikačných zápasov, sa pokúsime zapracovať na situáciách, v ktorých cítime drobné nedostatky. Cieľ je pre nás neustále zvyšovanie tímovej chémie. Som si istý, že hráči dajú do kvalifikačných zápasov sto percent svojich možností. V prípade stopercentného prístupu v kvalifikácii na nás určite čakajú dobré výsledky," uviedol reprezentačný tréner. Z pôvodnej trinástky vyradil hráča BC Prievidza Mareka Jašša.Dobré dojmy z takmer mesačnej prípravy na zápasy predkvalifikácie má aj kapitán tímu Stanislav Baldovský: "Podľa môjho názoru bola doterajšia príprava ideálne zameraná na všetky herné aspekty. Tréner od nás vyžaduje maximálnu koncentráciu pri všetkých herných činnostiach, či už ide o herný tréning, kondičný tréning, alebo videoanalýzu. Myslím si, že nám prípravné zápasy s Macedónskom a Kosovom vyšli veľmi dobre. Čaká na nás ešte posledný súper, ktorým bude Maďarsko. Naša ambícia v predkvalifikácii je vyhrať čo najviac zápasov a to aj napriek tomu, že to bude veľmi náročné. Myslíme si, že sa dá hrať s každým súperom a vydáme zo seba sto percent v obrane, a aj v útoku."Súpermi Slovenska v A-skupine predkvalifikácie MS 2019 budú Arménsko, Bosna a Hercegovina a Švédsko. Ďalej postúpia z každej skupiny tímy na prvých dvoch miestach. "Som presvedčený, že hráči dajú do zápasov všetko. Ak budú hrať na sto percent, tak prídu aj výsledky a ocenia to tiež fanúšikovia," vyjadril sa prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Pavel Bagin.2. augusta o 19.00 h, Arménsko - Slovensko (Jerevan)5. augusta o 20.00 h, Bosna a Hercegovina - Slovensko (Sarajevo)9. augusta o 18.00 h, Slovensko - Švédsko (HANT aréna, Bratislava)12. augusta o 18.00 h, Slovensko - Arménsko (HANT aréna, Bratislava)16. augusta o 18.00 h, Slovensko - Bosna a Hercegovina (HANT aréna, Bratislava)19. augusta o 16.00 h, Švédsko - Slovensko (Uppsala)