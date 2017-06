Slováci hrajú na úvod ME proti Poliakom, súpera si naštudovali

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

ME 2017 futbalistov do 21 rokov - A-skupina - 1. kolo:



Poľsko - Slovensko /piatok 16. júna, 20.45 h, Arena Lublin, TV Markíza/



rozhodcovia: Serdar Gözübüyük - Bas van Dongen, Joost van Zuilen (všetci Hol.)

Krátke vizitky slovenských reprezentantov na šampionáte v Poľsku



Brankári:



Adrián Chovan



klub: AS Trenčín



dátum narodenia: 8. októbra 1995



oficiálne štarty za SR 21: 12



číslo dresu: 1 (na turnaji ME)







Adam Jakubech



klub: FC Spartak Trnava



dátum narodenia: 2. januára 1997



oficiálne štarty za SR 21: 0



číslo dresu: 23







Marek Rodák



klub: FC Fulham



dátum narodenia: 13. decembra 1996



oficiálne štarty za SR 21: 6



číslo dresu: 12







Obrancovia:



Lukáš Skovajsa



klub: AS Trenčín



dátum narodenia: 27. marca 1994



oficiálne štarty za SR 21: 5



číslo dresu: 16







Tomáš Huk



klub: FC DAC 1904 Dunajská Streda



dátum narodenia: 22. decembra 1994



oficiálne štarty za SR 21: 1



číslo dresu: 5







Ľubomír Šatka



klub: FC DAC 1904 Dunajská Streda



dátum narodenia: 2. decembra 1995



oficiálne štarty za SR 21: 8



číslo dresu: 13







Denis Vavro



klub MŠK Žilina



dátum narodenia: 10. apríla 1996



oficiálne štarty za SR 21: 6/2 góly



číslo dresu: 19







Róbert Mazáň



klub: MŠK Žilina



dátum narodenia: 9. februára 1994



oficiálne štarty za SR 21: 30



číslo dresu: 14







Branislav Niňaj



klub: Sporting Lokeren



dátum narodenia: 17. mája 1994



oficiálne štarty za SR 21: 23/1 gól



číslo dresu: 2







Martin Valjent



klub: Ternana Calcio



dátum narodenia: 11. decembra 1995



oficiálne štarty za SR 21: 15/1 gól



číslo dresu: 4







Milan Škriniar



klub: Sampdoria Janov



dátum narodenia: 11. februára 1995



oficiálne štarty za SR 21: 16/3 góly



číslo dresu: 3







Stredopoliari:



Nicolas Špalek



klub: MŠK Žilina



dátum narodenia: 12. februára 1997



oficiálne štarty za SR 21: 3



číslo dresu: 11







Miroslav Káčer



klub: MŠK Žilina



dátum narodenia: 2. februára 1996



oficiálne štarty za SR 21: 8



číslo dresu: 20







Martin Chrien



klub: Viktoria Plzeň



dátum narodenia: 8. septembra 1995



oficiálne štarty za SR 21: 20/5 gólov



číslo dresu: 8







Jaroslav Mihalík



klub: Cracovia Krakov



dátum narodenia: 27. júla 1994



oficiálne štarty za SR 21: 21/3 góly



číslo dresu: 7







Lukáš Haraslín



klub: Lechia Gdansk



dátum narodenia: 26. mája 1996



oficiálne štarty za SR 21: 4/1 gól



číslo dresu: 17







Stanislav Lobotka



klub: FC Nordsjaelland



dátum narodenia: 25. novembra 1994



oficiálne štarty za SR 21: 32/2 góly



číslo dresu: 6







Matúš Bero



klub: Trabzonspor



dátum narodenia: 6. septembra 1995



oficiálne štarty za SR 21: 12/3



číslo dresu: 21







Albert Rusnák



klub: Real Salt Lake



dátum narodenia: 7. júla 1994



oficiálne štarty za SR 21: 13/5 gólov



číslo dresu: 10







László Bénes



klub: Borussia Mönchengladbach



dátum narodenia: 9. septembra 1997



oficiálne štarty za SR 21: 3/1 gól



číslo dresu: 22







Útočníci:



Pavol Šafranko



klub: FC DAC 1904 Dunajská Streda



dátum narodenia: 16. novembra 1994



oficiálne štarty za SR 21: 12/3 góly



číslo dresu: 18







Adam Zreľák



klub: FK Jablonec



dátum narodenia: 5. mája 1994



oficiálne štarty za SR 21: 21/14



číslo dresu: 15







Tomáš Vestenický



klub: Cracovia Krakov



dátum narodenia: 6. apríla 1996



oficiálne štarty za SR 21: 8



číslo dresu: 9

Lublin 15. júna (TASR) - Boje v A-skupine majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov vypuknú v piatok už o 18.00 h stretnutím obhajujúceho Švédska s Anglickom v Kielcoch, ale pozornosť domácich i slovenských fanúšikov sa sústredí na Lublin. Tam si od 20.45 zmerajú sily usporiadateľské Poľsko a Slovensko.Obe reprezentácie ukončia dlhoročné čakanie na vystúpenie na záverečnom turnaji tejto vekovej kategórie. Jediná doterajšia účasť Slovenska bola v roku 2000, keď na vlastnej pôde skončilo na štvrtej priečke, Poľsko chýbalo dokonca od roku 1994. Zverenci Pavla Hapala si štart vybojovali prvenstvom v ôsmej kvalifikačnej skupine, zatiaľ čo tím pod trénerským vedením Marcina Dormu ako organizátor nemusel prejsť kvalifikáciou a v aktuálnom cykle tak zatiaľ neabsolvoval súťažné zápasy.Poliaci sa v rokoch 1982, 1984, 1986, 1992 aj 1994 prebojovali medzi najlepšiu osmičku. Vtedy sa po kvalifikácii priamo hralo štvrťfinále, v súčasnosti je vyraďovacia fáza už iba pre štyri mužstvá. Zo skupiny sa ide do semifinále, niet preto priestoru na zaváhanie.predpovedal prezident Poľského futbalového zväzu (PZPN) Zbigniew Boniek.Krajiny majú za sebou dve súťažné konfrontácie na úrovni dvadsaťjednotiek. V kvalifikácii ME 1996 si podelili domáce víťazstvá (1:0 v Katoviciach, resp. 3:1 v Trnave). V Poľsku momentálne pôsobia krídelníci Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk), Jaroslav Mihalík a útočník Tomáš Vestenický (obaja Cracovia Krakov). Hapal koučoval Zaglebie Lubin v rokoch 2011 až 2013. Spoločne s realizačným kolektívom dôkladne študovali úvodného oponenta, aby sa vyhli prekvapeniam. Tým určite nebude kulisa na štadióne.vyhlásil český tréner.V jeho kádri visel otáznik nad obsadením brankárskeho postu. V kvalifikácii zastával úlohu jednotky Trenčan Adrián Chovan, ale Hapal má k dispozícii i Adama Jakubecha, ktorého za výkony v Trnave odmenili nomináciou do ideálnej fortunaligovej jedenástky 2016/2017.uviedol Chovan.Vážne zranenie prekonal kapitán Adam Zreľák, pri jeho predchádzajúcich absenciách alternoval na hrote útoku Pavol Šafranko. Domáci sa musia zaobísť bez suspendovaného Dawida Kownackého, v nominácii nefigurovali hviezdne mená Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik, ktorých neuvoľnil taliansky Neapol.podotkol Hapal.Stretnutie odvysiela v priamom prenose TV Markíza. Pod taktovkou ho budú mať rozhodcovia z Holandska: hlavný arbiter Serdar Gözübüyük a asistenti Bas van Dongen, Joost van Zuilen.XXX