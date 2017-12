Slováci Matejovi Tóthovi verili! Máme dôkaz

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Príbeh Mateja Tótha pozná azda každý. Zlatý medailista Letnej olympiády z roku 2016 a majster sveta z roku 2015 v chôdzi na 50 km čelil podozreniu z porušenia antidopingových pravidiel kvôli odchýlke v biologickom pase. Tesne pred Vianocami 21.12.2017 ho však Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) zbavila obvinenia. Matej bol nesmierne šťastný, že po takmer ôsmich mesiacoch vyšla pravda najavo.Matej Tóth bol nútený vynechať uplynulú sezónu. Preto sa jeho meno neobjavilo medzi nominovanými v kategórii športovec roka. Napriek tomu 723 respondentov iniciatívne navrhlo zaradiť Mateja medzi nominovaných. Bolo to v čase, keď ešte nikto nevedel, ako Medzinárodná asociácia v Matejovom prípade rozhodne. Práve vysoký počet nominácií v našej ankete je jasným dôkazom, že Matej Tóth mal vysokú dôveru verejnosti aj vtedy, keď jeho nevina ešte nebola potvrdená.V ankete 77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko, hlasovalo toho roku 2 113 respondentov a spolu udelili rekordných 368 637 hviezdičiek. Absolútnym víťazom aj športovcom roka sa stal Peter Sagan s celkovým počtom 10 803 hviezdičiek, čím obhájil svoje vlaňajšie prvenstvo. Na druhom mieste v celkovom súčte hviezdičiek skončil bývalý dlhoročný umelecký šéf Lúčnice Štefan Nosáľ a na treťom absolútnom mieste v ankete sa umiestnili prekvapivo slovenské minerálne vody z novej kategórie „Čo pijú Slováci“. Minerálkam sme udelili 9 493 hviezdičiek.Tento rok bola v ankete zaradená aj špeciálna kategória 7 odtlačkov Slovenska vo svete. Na prvom mieste sa umiestnila originálna nominácia - slovenské pracovité ruky, ktoré stavali New York aj Budapešť, reprezentované ikonickou fotografiou robotníkov sediacich na traverze newyorského mrakodrapu. Je na nej aj Slovák Gusti Popovič. Spoznáte ho podľa fľašky v ruke. Keby fotka vznikla dnes, tou fľaškou by mohla byť vodka Goral Master distribuovaná aj v New Yorku.