Slováci môžu od februára cestovať do Vietnamu na elektronické víza

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 2. februára (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR informuje Slovákov, že občania zo 40 krajín môžu od 1. februára požiadať o elektronické víza. Do tohto zoznamu je zahrnuté i Slovensko. Rezort diplomacie o tom informuje na svojej internetovej stránke.uvádza sa na stránke rezortu.Ako ďalej ministerstvo informuje, proces vybavovania trvá tri pracovné dni. Úspešní žiadatelia si môžu vytlačiť svoje víza, ktoré je potrebné preukázať pri vstupe do Vietnamu.Návštevníkom s elektronickými vízami je povolený vstup na medzinárodných letiskách vo Vietname, cez medzinárodné hraničné priechody a cez medzinárodné morské prístavy.Nový systém elektronických víz nepožaduje od návštevníkov žiadny dodatkový garančný list alebo pozvanie tak, ako ten predchádzajúci. Od vízovej povinnosti pri vstupe do Vietnamu sú oslobodení občania krajín ASEAN, Rusko, Japonsko, Kórea, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Bielorusko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko.Ministerstvo zároveň dodáva, že aj naďalej je možné požiadať o vízum na vietnamskom veľvyslanectve v príslušnej krajine.