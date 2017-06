Slováci môžu zažiť víkend otvorených parkov a záhrad

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišvič Foto: TASR/Henrich Mišvič

Bratislava 10. júna (TASR) - Tento júnový víkend bude na Slovensku opäť patriť parkom a záhradám či iným zaujímavým zeleným a historicky hodnotným lokalitám. Počas dneška i nedele (11.6.) sa koná 9. ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad.Hlavným cieľom tohto dobrovoľníckeho kultúrno-vzdelávacieho podujatia je prezentovať a vyzdvihovať hodnoty slovenských parkov a záhrad a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany a údržby. Organizátori chcú aj týmto spôsobom podporiť aktivity, ktoré sa svojím charakterom a formou hodia do prostredia parkov a záhrad.Súčasťou programu v Bratislave je prezentácia nových a obnovených parkov a záhrad, ako napríklad parčíka na Svoradovej ulici alebo Gaštanice na Kolibe. Svoje brány opäť otvára záhrada Veľvyslanectva Ruskej federácie či obľúbená Kochova záhrada. Prídu si na svoje i tí, ktorí hľadajú pokoj alebo priestor pre meditácie, navštíviť môžu Františkánsku kláštornú záhradu alebo Bratislavskú kalváriu.Rovnako v hlavnom meste možno zavítať do Rómerovho domu na Zámočníckej ulici, kde organizátori podujatia malou výstavou pripomenú doterajšiu históriu i vznik projektu, ktorý sa začal pred desiatimi rokmi (2007).Víkend otvorených parkov a záhrad je celoslovenské podujatie, konať sa bude teda napríklad i v modranských záhradách v Modre, ale aj v prostredí viacerých slovenských arborét, ako napríklad v Lesníckom arboréte Kysihýbel v Banskej Štiavnici, Arboréte Mlyňany SAV či najvyššie položenom arboréte v strednej Európe – v Liptovskom Hrádku.Zoznam miest, ktoré možno v rámci projektu navštíviť, i ponuku sprievodného programu zverejnili na stránke www.vopz.sk.