Slováci na úvod turnaja podľahli Francúzom, no predviedli slušný výkon

Slovensko - Francúzsko 1:3 (-23, 23, -19, -15)



Rozhodovali: Makowski (Poľ.) a Simbari (Tal.), 550 divákov.



SR: Mačuha, Čizmazia, Ondruš, Jendrejčák, Jurík, Watzka, liberá Paňko a Kurej (Goč, Hrtús, Pollák). Tréner: P. Kalný.



Francúzsko: Soldner, Derouillon, Roatta, Poda, Bassereau, Labazhevich, libero Ramon (Gill, Rebeyrol, Toledo, Cardin). Tréner: S. Belmadi.



Hlasy po zápase:



Peter Kalný, tréner SR (zdroj: www.svf.sk): "Spokojnosť s tromi setmi. Rozhodli to v konečnom dôsledku väčšia rutina a sila krajných útočníkov, väčšia šikovnosť v obrane v poli a Francúzi boli odvážnejší v dohrávaní bodoviek. Robili jednoduchšie side-out ako my a v poslednom sete jasne dominovali v obrate a v dohrávaní. Prvý set bol o jednej lopte, potom sme hrali dobrý volejbal a je to škoda. Myslím, že v prvom sete sme mali menej šťastia."



Slimane Belmadi, tréner Francúzska: "Vždy je ťažké hrať na takejto veľkej udalosti prvý zápas a navyše proti domácemu tímu. Je ťažké udržať hráčov koncentrovaných v prvom zápase. Urobili sme veľa chýb, ale postupne sme sa z nich poučili a hrali Lepšie. Príjem dnes nebol našou silnou stránkou, ale vyvážili sme to kvalitným útokom. Je fantastické hrať v takejto atmosfére a je úplne jedno, či fanúšikovia fandia nám alebo vám, je tu rušno a tak sú hráči motivovaní nechať na ihrisku všetko. Zajtrajší zápas proti Turecku bude ťažký. Dnes Turci proti Čechom nehrali dobre, nehrali ako tím. Zajtra to bude možno iné Turecko, všetko je otvorené."

Púchov 22. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách Európy v Púchove s Francúzskom 1:3. Veľkému favoritovi celej II. skupiny zverenci trénera Petra Kalného s výnimkou posledného setu vzdorovali a podali sympatický výkon. V nedeľu sa Slováci stretnú o 17.30 s Rumunskom.Mladí Slováci v slušne zaplnenej hale začali duel s veľkým favoritom dobre a po ese Juríka viedli 8:5. Francúzi potom vyrovnali, ale Jendrejčák krásnym blokom dostal domácich do vedenia 12:10. Slovenskí volejbalisti držali so súperom krok, dobre podávali a bránili na sieti. Po bloku Mačuhu vyhrávali už 17:14. Francúzi sa dotiahli na bod, ale potom sa ďalším blokom blysol Mačuha a pred koncovkou viedli Slováci 20:17. V závere Francúzi pri podaní Derouillona otočili z 20:22 na 24:22 a prvý set napokon vyhrali tesne 25:23.Ani po nešťastnej koncovke sa Kalného tím nezľakol a pokračoval v kvalitnej hre. Po bloku Ondruša viedli Slováci za podpory skvelého publika 9:6. Slováci boli vo vare a vypracovali si náskok 11:8. Na druhom technickom timeoute bolo 16:14 pre domácich, ktorí túžili vyrovnať stav setov na 1:1. Francúzi však zatlačili servisom a vyrovnali na 18:18. V koncovke sa Slováci dostali do vedenia 23:22 a od zisku setu ich delili dva body. Set napokon ukočil esom Mačuha, Slováci ho vyhrali 25:23 a vyrovnali na 1:1.V treťom sete mali z úvodu navrch Francúzi, keď viedli 8:4. Slováci po bloku Hrtúsa, ese Mačuhu a bloku Ondruša znížili na 10:11. Potom však získali hostia sériu bodov a pred koncovkou setu viedli 18:13. Záver setu hostia zvládli a vyhrali ho 25:19.Slováci držali krok so súperom v úvode štvrtého setu, ale favorit postupne získal čoraz väčšiu prevahu a na druhom technickom timeoute viedol 16:11. Veľký náskok Francúzi nepustili a štvrtý set vyhrali 25:15.I. skupina (Györ):Poľsko - Rusko 2:3 (23, -23, -19, 16, -15)II. skupina (Púchov):Česko - Turecko 3:1 (-22, 18, 16, 16)