Slováci na úvod utrpeli debakel od USA 1:8 na MS v inline hokeji

Na snímke zľava brankár Vladimír Neumann (Slovensko) a Peter Dimartino (USA) počas inline hokejového zápasu A-skupiny Slovensko - USA na Majstrovstvách sveta v in-line hokeji 25. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica



A-skupina:



Slovensko - USA 1:8 (0:1, 0:4, 1:2, 0:1)

Góly: 28. Lichanec (Novák) - 11. Combs (Arcibal, White), 13. Noe (Kettler, Spezia), 14. Combs (Burnett, Arcibal), 21. White (Combs), 22. Pascalli (Schaivo), 32. Combs (Burnett), 34. Schaivo (Spezia), 38. Combs (Burnett, White). Rozhodovali: Prchal (ČR), Wagstrom (Švéd.), vylúčení: 5:3, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 970 divákov.



Zostava SR: Neumann (36. Bohuš) - Erteľ, Novák, Jurík, Lichanec - Ručkay, Haring, Holovič, Šimunek - Kristín, Burzala, Šiller, Horský - Jaško, Szabo, Šimonič, Trenčan



ďalšie výsledky:



A-skupina: Kanada - Chorvátsko 6:1 (3:0, 1:0, 0:1, 2:0)

B-skupina: Fínsko - Nemecko 5:2 (0:0, 1:1, 3:0, 1:1)



tabuľka A-skupiny:



1. USA 1 1 0 0 0 8:1 3

2. Kanada 1 1 0 0 0 6:1 3

3. Chorvátsko 1 0 0 0 1 1:6 0

4. SLOVENSKO 1 0 0 0 1 1:8 0



ďalší program SR v základnej skupine:

pondelok 26. júna: SR - Chorvátsko (18.00 h)

utorok 27. júna: Kanada - SR (18.00 h)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v inline hokeji utrpeli na úvod domácich majstrovstiev sveta v Bratislave vysokú prehru. V nedeľňajšom zápase A-skupiny podľahli zverenci trénera Imricha Antala najúspešnejšej krajine histórie šampionátov USA 1:8.Slováci sa už v pondelok opäť o 18.00 h stretnú s Chorvátskom, vystúpenie v základnej skupine zakončia v utorok (18.00 h) proti obhajcom trofeje z posledných MS Kanaďanom.Prvú vážnejšiu príležitosť mal Jurík, keď dobrou strelou ohrozil súperovho brankára, no boli to zámorskí hráči, ktorí držali opraty zápasu vo svojich rukách. Brankár Neumann zachránil v 4. minúte po prečíslení dvoch na jedného. Vyznamenal sa aj pri ďalších šanciach súpera, no v 11. minúte už kapituloval. Po peknej akcii otvoril skóre do odkrytej bránky Combs. Slovákom nevyšla najmä druhá štvrtina, v ktorej inkasovali až štyri góly. V 13. minúte zvýšil na 2:0 Noe a o necelú minútu neskôr pridal ďalší presný zásah Combs. Potom prišli dve dobré šance aj na druhej strane, no Lichanec ani Jurík Kuhna neprekonali. V 20. minúte išiel na trestnú Šimunek a jeho faul potrestal štvrtým gólom v domácej sieti White. O 24 sekúnd neskôr zvýšili už na 5:0 Pascalli. O čestný úspech zverencov trénera Antala sa v úvode tretej časti postaral Lichanec, ale následne zavŕšil hetrik Combs a na 7:1 upravil počas presilovky Schaivo. Pred záverečnou štvrtinou vystriedal v domácej bránke Neumanna Bohuš, ale ani jemu čisté konto dlho nevydržalo. V 38. minúte ho prekonal Combs, ktorý tak pridal svoj štvrtý a celkovo ôsmy gól USA.