Slováci naďalej nechcú uznať Pražskú šunku

Praha 16. januára (TASR) - Spory o zapísanie Pražskej šunky na zoznam zaručených tradičných špecialít v Európskej únii (EÚ) trvajú už šesť rokov. Hoci sa Pražská šunka vyrába od druhej polovice 19. storočia a patrí k známym vývozným artiklom, českým producentom sa stále nedarí dostať ju na zoznam zaručených tradičných špecialít EÚ, na ktorom sú napríklad talianska mozzarella alebo belgické pivá.Námietky Nemcov a Rakúšanov sa podľa pražského denníka E15 podarilo vyriešiť. Zápis, o ktorý sa českí výrobcovia snažia od jesene 2010, ale stále blokujú protesty Slovákov a Slovincov. Obe krajiny svoje námietky zakladajú na tom, že názov Pražská šunka je známy a hospodársky významný pre podobné poľnohospodárske výrobky alebo potraviny.povedal Jan Katina, šéf českého zväzu spracovateľov mäsa, ktorý žiadosť podal.V prípade Slovenska dokonca argumentujú výrobou Pražskej šunky z hydinového mäsa. Srbi zase žiadajú o schválenie trojročného prechodného obdobia, počas ktorého by sa tamojší výrobcovia buď prispôsobili zapisovanému štandardu, alebo by svoje produkty premenovali.dodal Katina.Európska komisia by mala o námietkach rozhodnúť v 1. štvrťroku. Výsledok je však podľa zväzu neistý. Názov Pražská šunka, ktorý pochádza zo 60. rokov 19. storočia, bol spojený s menom Antonína Chmela a jeho údenárstvom na Zvonarke.Od konca spomínaného storočia bývala významným vývozným artiklom. V predchádzajúcom režime, ale jej úroveň klesla a názov niesli aj výrobky, ktoré s tým pôvodným mali málo spoločného. Obnovenie tradície a zjednotenie receptúry je hlavným cieľom žiadosti.