Slováci nadviazali na obraty z kvalifikácie, Hapal: Tím má morálku

Na snímke vpravo Stanislav Lobotka (SVK) a vľavo Karol Linetty (Poľsko) v zápase Poľsko - Slovensko na ME vo futbale do 21 rokov 16. júna 2017 v Lubline. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Lublin 17. júna (TASR) - Futbalisti slovenskej dvadsaťjednotky sa museli otriasť po tom, ako inkasovali v prvej minúte prvého stretnutia na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. To sa im však podarilo a domácich poľských rovesníkov zdolali v piatkovom zápase A-skupiny 2:1.Zverenci Pavla Hapala sa s nepriaznivým vývojom nepasovali po prvý raz, po kvalifikačných obratoch proti Holandsku z 0:1 na 1:3, resp. z 0:2 na 4:2 pridali aj triumf na záverečnom turnaji.zhodnotil Hapal.Český tréner tajil, kto sa postaví do bránky. Dôveru dostal Adrián Chovan, ktorý úlohu jednotky zastával tiež v kvalifikácii. Po pár sekundách mu dal gól Patryk Lipski, ale v kľúčových momentoch po zmene strán ho neprekonali Przemyslaw Frankowski ani Pawel Dawidowicz.povedal Chovan.Mladí Slováci sa po úvodnom hracom dni usadili na čele A-skupiny, v druhom súboji sa Švédsko a Anglicko rozišli bez gólov. Najbližšie sa predstavia v pondelok 19. júna v Kielcoch proti anglickým rovesníkom, Poliaci si zmerajú sily so Švédmi.dodal Chovan.