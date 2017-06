Slováci nestačili ani na Holandsko a stratili šancu na Final Four

Na snímke hráči Slovenska Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Svetová liga, Haag - Holandsko:

Holandsko - Slovensko 3:0 (21, 23, 15)



Zápas trval: 75 minút. Rozhodovali: Akinci (Tur.) a Heckford (Ang.), 1900 divákov.



Holandsko: Van Haarlem 4, Ter Maat 12, Koelewijn 4, Ter Horst 13, Andringa 9, Diefenbach 5, libero Sparidans (Overbeeke 2, Keemink 0, Jorna 0, Plak 0). Tréner: G. Vermeulen.



SR: Mlynarčík 2, Ondrovič 5, Lux 12, Prešinský 4, Palgut 1, Kriško 6, libero Kubš (Bencz 8, Zaťko 1, Tarabus 1). Tréner: A. Kravárik.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 17. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali na treťom turnaji 2. divízie Svetovej ligy v holandskom Haagu aj svoj druhý zápas, keď domácej reprezentácii podľahli v sobotu 0:3.Zverenci trénera Andreja Kravárika tak stratili šancu kvalifikovať sa na záverečný turnaj Final Four do Austrálie. V poslednom zápase v Haagu nastúpia v nedeľu o 15.30 h proti Kórejskej republike.Slováci nastúpili s viacerými zmenami v zostave oproti prvému zápasu s Českom. V základe neboli Zaťko, Paták, ani Bencz. Po vyrovnanom úvode sa do mierneho náskoku dostali domáci Holanďania a po dlhej výmene, na ktorej konci bol Ter Horst, viedli 8:5. Slováci znížili na 9:11, ale potom mali problémy na príjme a domáci zvýšili na 15:10 a 17:12. Ondrovič stredom ešte vykresal nádej na zvrat (14:17), ale Holanďania po chybách súpera opäť odskočili na päť bodov - 19:14. V koncovke prišli na ihrisko Zaťko a Bencz a po ich spolupráci znížil druhý menovaný na 18:22. Holandsko vyhralo prvý set 25:21.Zaťko s Benczom ostali na ihrisku aj od začiatku druhého setu, v ktorom viedli Slováci 5:3 a 8:5, ale domáci pri nepríjemnom plachtiacom podaní Diefenbacha otočili na 9:8. Holanďania potom vyhrávali 15:12, ale Kriško útokom a dvomi esami za sebou znížil na 15:15. Pokračovalo sa bod po bode a po bloku Ondroviča sa Slováci pred koncovkou ujali vedenia 19:18. V závere však Holanďania za stavu 23:22 ubránili útok Slovákov a Ter Horst vybojoval prvý setbal. Domáci vyhrali druhý set tesne 25:23.V úvode tretieho setu zatlačili Holanďania podaním Ter Maata a vyhrávali 6:2. Domáci boli vo väčšej pohode a svoj náskok zvýšili na 11:5 po ese van Haarlema. Holanďania mali celý set jasne vo svojich rukách, vyhrali ho 25:15 a ziskom troch bodov si po Slovinsku vybojovali účasť vo Final Four.