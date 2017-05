Slováci nevypadnú: Kožu im zachránilo dánske víťazstvo nad Talianmi

Na snímke dánsky hokejista Nichlas Hardt (vpravo) sa teší z gólu so spoluhráčmi v zápase základnej A - skupiny 81. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Dánsko - Taliansko. V Kolíne nad Rýnom 15. mája 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok



A-skupina (Kolín):



Dánsko - Taliansko 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)



Góly: 58. Hardt (Storm, Jakobsen), 59. Regin. Rozhodovali: Fonselius (Fín.), Odinš (Lot.) - Ritter (USA), Suominen (Fín.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, 5653 divákov.



Zostavy:



Dánsko: Dahm – J. Jensen, N. Jensen, M. Lauridsen, Kristensen, O. Lauridsen, Lassen, Bruggisser – Ehlers, Madsen, Regin – Storm, Jakobsen, Hardt – Christensen, Green, Poulsen – Aagaard, Bau Hansen, Russell – Klarskov.



Taliansko: Andreas Bernard – T. Larkin, Zanatta, Hofer, Helfer, Egger, S. Marchetti, Miglioranzi, Glira – Insam, Scandella, Andergassen – D. Kostner, S. Kostner, Morini, – Anton Bernard, Gander, Traversa – M. Marchetti, Goi, Lambacher.

tabuľka A skupiny:

Kolín 15. mája (TASR) - Hokejisti Dánska zvíťazili vo svojom poslednom zápase A-skupiny MS v Kolíne nad Talianskom 2:0. Tento výsledok posunul Talianov do A-skupiny I. divízie, pre Slovákov to naopak znamená záchranu v elitnej kategórii.Zároveň aj to, že v kolínskej vetve obsadia zverenci trénera Zdena Cígera konečné siedme miesto a nič na tom nezmení ani prípadná výhra v záverečnom stretnutí so Švédskom. Slováci by v tom prípade mali na konte rovnako sedem bodov ako šieste Dánsko, no keďže s ním prehralo vzájomný duel 3:4 pp a sn, už ho nemôže predstihnúť.Dáni zakončili šampionát so ziskom siedmich bodov, Taliani sa lúčia s A-kategóriou so ziskom jedného bodu.V zápase chudobnom na gólové šance mali prevahu Dáni, ale dlho ju nedokázali využiť. V prvej tretine mali najväčšiu šancu po strele Madsena, ktorá skončila na konštrukcii bránky. Druhé dejstvo ponúklo rovnaký scenár ako prvé. Sporadické šance Dánov, ktorí boli oveľa tvorivejší ako ich súper, končili na výborne chytajúcom Bernardovi. Najbližšie boli ku gólu opäť Madsen a po ňom aj Ehlers, zahrozili však aj Taliani po strele Scandellu. V tretej tretine mohol najskôr rozhodnúť Regin a neskôr N. Jensen, taliansky brankár však stále odolával. Najväčšia talianska šanca prišla v 51. minúte, Marchetti v skrumáži nepretlačil puk do bránky. Vykúpenie pre Dánov i slovenských hokejistov prišlo v 58. minúte, keď Hardt využil presilovku a zblízka prekonal Bernarda. Výsledok spečatili o pár sekúnd neskôr samotní Taliani vlastencom do prázdnej bránky, gól pripísali Reginovi.1. USA 6 5 0 0 1 26:11 15*2. Rusko 5 4 1 0 0 27:5 14*3. Švédsko 6 4 0 1 1 25:11 13*4. Lotyšsko 5 3 0 0 2 11:9 9--------------------------------5. Nemecko 6 2 1 1 2 16:20 96. Dánsko 7 1 2 0 4 13:22 77. Slovensko 6 0 1 2 3 10:24 48. Taliansko 7 0 0 1 6 6:32 1*** - istý postup do štvrťfinále** - istý zostup