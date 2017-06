Slováci opäť ocenili kvalitu privátnych značiek Kauflandu Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júna (OTS) - Reprezentatívna vzorka 2000 respondentov vybrala K-Bio šťavy, K-Classic syry a potraviny K-take it veggie ako najlepšie novinky roku 2017. Aj tieto víťazstvá v jednotlivých kategóriách potvrdzujú, že privátne značky sa kvalitou vyrovnajú značkovým.Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka je marketingový program, ktorý už šesť rokov monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky na slovenskom trhu rýchloobrátkového tovaru.Pojem privátna značka sa na Slovensku začal objavovať spolu s príchodom obchodných reťazcov. Dnes nie je ničím výnimočné, že každý z nich má minimálne jednu vlastnú značku, ktorou sa na základe kvality a ceny produktov snaží osloviť svojich zákazníkov. Najčastejšie sa s „privátkami“ stretávame v segmente potravín, no nájdeme ich zastúpené aj medzi kozmetikou, či elektronikou.V minulosti boli u spotrebiteľov privátne produkty vnímané ako nekvalitné, v súčasnosti ich popularita rastie. „,“ vysvetľuje, hovorca spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Ide o produkty vyrábané u renomovaných výrobcov, ktorí časť svojej produkcie premenia na dodané objemy v privátnych značkách. Keďže sú však tieto produkty určené pre konkrétny obchodný reťazec, nevyžadujú si zo strany výrobcu dodatočné náklady na lesklé a farebné obaly, lákavé reklamy a podobne. O tom, že tento koncept sa teší čoraz väčšiemu úspechu, svedčí aj fakt, že práve produkty privátnych značiek z Kauflandu získali v programe. V kategórii ovocné a zeleninové šťavy získali ocenenie K-Bio šťavy, v kategórii syry boli ocenené syry K-Classic a medzi špeciálnymi potravinami si spotrebitelia vybrali ako víťaza K-take it veggie produkty.,,“, dodal